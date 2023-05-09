Банка консервов спасет вас от голода: как приготовить бюджетную намазку за пару минут

Потрясающая "убийца" голода

Закуски – это особая категория блюд для легкого перекуса. Разнообразие закусок просто поражает: от простых повседневных на завтрак, до самых изысканных, которые станут украшением праздничного стола.

А вот если в углу кухонного шкафчика вы обнаружили давно забытую банку рыбных консервов, это повод попытаться приготовить потрясающую закуску. Такое блюдо по рецепту Pixelinform всегда вас выручит.

Как приготовить закуску из консервов

Ингредиенты:

1 банка консервов;

3 яйца;

1 луковица;

1 чайная ложка горчицы;

50 г творога;

8-10 ломтиков хлеба;

черный молотый перец (по своему вкусу).

Способ приготовления:

Отправьте яйца вариться – они должны быть сварены вкрутую. Лук следует очистить от шелухи, ополоснуть под водой и мелко нарезать. Добавьте чайную ложку горчицы и залейте крутым кипятком. Через две минуты воду слейте – замаринованный таким образом лук придаст закуске особую пикантность. Обжарьте хлеб с двух сторон в тостере или на сухой сковороде. Остудите сваренные яйца и натрите их на терке, соедините с размятыми вилкой консервами и половинкой творога, также измельченного с помощью терки. Перемешайте получившуюся массу, смажьте ею ломтики хлеба. Сверху присыпьте творогом и отправьте в духовку на несколько минут.

Кстати, кильку в томатном соусе можно приготовить самостоятельно. Попробуйте – и вы больше не будете покупать ее в магазине.