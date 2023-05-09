Банка консервов спасет вас от голода: как приготовить бюджетную намазку за пару минут
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Потрясающая "убийца" голода
Закуски – это особая категория блюд для легкого перекуса. Разнообразие закусок просто поражает: от простых повседневных на завтрак, до самых изысканных, которые станут украшением праздничного стола.
А вот если в углу кухонного шкафчика вы обнаружили давно забытую банку рыбных консервов, это повод попытаться приготовить потрясающую закуску. Такое блюдо по рецепту Pixelinform всегда вас выручит.
Как приготовить закуску из консервов
Ингредиенты:
- 1 банка консервов;
- 3 яйца;
- 1 луковица;
- 1 чайная ложка горчицы;
- 50 г творога;
- 8-10 ломтиков хлеба;
- черный молотый перец (по своему вкусу).
Способ приготовления:
- Отправьте яйца вариться – они должны быть сварены вкрутую.
- Лук следует очистить от шелухи, ополоснуть под водой и мелко нарезать. Добавьте чайную ложку горчицы и залейте крутым кипятком. Через две минуты воду слейте – замаринованный таким образом лук придаст закуске особую пикантность.
- Обжарьте хлеб с двух сторон в тостере или на сухой сковороде.
- Остудите сваренные яйца и натрите их на терке, соедините с размятыми вилкой консервами и половинкой творога, также измельченного с помощью терки.
- Перемешайте получившуюся массу, смажьте ею ломтики хлеба.
- Сверху присыпьте творогом и отправьте в духовку на несколько минут.
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