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Банка консервов спасет вас от голода: как приготовить бюджетную намазку за пару минут

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Закуска из рыбной консервы всегда уместна
Закуска из рыбной консервы всегда уместна. Фото http://gurman.co.ua

Потрясающая "убийца" голода

Закуски – это особая категория блюд для легкого перекуса. Разнообразие закусок просто поражает: от простых повседневных на завтрак, до самых изысканных, которые станут украшением праздничного стола.

А вот если в углу кухонного шкафчика вы обнаружили давно забытую банку рыбных консервов, это повод попытаться приготовить потрясающую закуску. Такое блюдо по рецепту Pixelinform всегда вас выручит.

Как приготовить закуску из консервов

Ингредиенты:

  • 1 банка консервов;
  • 3 яйца;
  • 1 луковица;
  • 1 чайная ложка горчицы;
  • 50 г творога;
  • 8-10 ломтиков хлеба;
  • черный молотый перец (по своему вкусу).

Способ приготовления:

  1. Отправьте яйца вариться – они должны быть сварены вкрутую.
  2. Лук следует очистить от шелухи, ополоснуть под водой и мелко нарезать. Добавьте чайную ложку горчицы и залейте крутым кипятком. Через две минуты воду слейте – замаринованный таким образом лук придаст закуске особую пикантность.
  3. Обжарьте хлеб с двух сторон в тостере или на сухой сковороде.
  4. Остудите сваренные яйца и натрите их на терке, соедините с размятыми вилкой консервами и половинкой творога, также измельченного с помощью терки.
  5. Перемешайте получившуюся массу, смажьте ею ломтики хлеба.
  6. Сверху присыпьте творогом и отправьте в духовку на несколько минут.

Кстати, кильку в томатном соусе можно приготовить самостоятельно. Попробуйте – и вы больше не будете покупать ее в магазине.

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#Рецепт #Закуска #Консерва #Готовим дома