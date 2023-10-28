Повітряні, як пух: булочки з маком немов з пекарні
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Такі булочки вмить зберуть за столом усю сім'ю і доповнять домашнє чаювання
У багатьох булочки з маком асоціюються з ароматною домашньою випічкою. Вони підходять для сімейного чаювання, а також виручать господиню, яка чекає гостей.
Серед класичних рецептів здобних булочок — булочки з родзинками, маком, корицею. А також можна приготувати їх ніжними та повітряними, немов пух, інформує "Українська ґаздиня".
Як приготувати булочки з маком
Інгредієнти:
Тісто
- тепле молоко — 300 мл
- дріжджі — 1 ч. л. з гіркою
- цукор — 80 г
- сіль – 0,5 ч. л.
- яйця — 2 шт.
- вершкове масло — 80 г
- ванільний цукор
- борошно (м’якої консистенції) — 600-750 г
Макова начинка (можна купити готову)
- мак — 200 г
- молоко — 400 мл
- вершкове масло — 50 г
- цукор — 200 г
- родзинки і горішки за бажанням
Спосіб приготування:
- В миску влити молоко, додати дріжджі і 1 ст. л. цукру, перемішати, залишити в теплому місці до появи дріжджової шапочки – близько 30 хвилин.
- Як тільки вона з’явиться додати інші інгредієнти до тіста.
- Замісити тісто і залишити у теплому місці на 1-1,5 го, поки воно підійметься.
- Тим часом зробити макову начинку. Для цього мак промити в окропі, відкинути на сито. Додати до нього цукор, перемішати і перебити у блендері, щоб мак не був крупинками. За бажанням додати родзинки та горішки.
- Тісто розкатати, змастити його розм'якшеним вершковим маслом, викласти зверху макову начинку і закрутити в рулет.
- Рулет розрізати на шматки товщиною 1-1,5 см, викласти на деко та залишити на 30 хвилин. Після цього змастити жовтком та відправити в духовку.
- Випікати булочки близько 30 хвилин у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці.
А якщо ви любите смачну випічку, рекомендуємо приготувати шикарні булочки з начинкою з бюджетних продуктів за рецептом "Телеграфа". Ця випічка підкорить кожного, хто хоча б мимохідь почує цей неймовірний аромат.