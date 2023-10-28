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Повітряні, як пух: булочки з маком немов з пекарні

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Автор
Дивовижна випічка до чаю
Дивовижна випічка до чаю. Фото youtube.com

Такі булочки вмить зберуть за столом усю сім'ю і доповнять домашнє чаювання

У багатьох булочки з маком асоціюються з ароматною домашньою випічкою. Вони підходять для сімейного чаювання, а також виручать господиню, яка чекає гостей.

Серед класичних рецептів здобних булочок — булочки з родзинками, маком, корицею. А також можна приготувати їх ніжними та повітряними, немов пух, інформує "Українська ґаздиня".

Як приготувати булочки з маком

Інгредієнти:

Тісто

  • тепле молоко — 300 мл
  • дріжджі — 1 ч. л. з гіркою
  • цукор — 80 г
  • сіль – 0,5 ч. л.
  • яйця — 2 шт.
  • вершкове масло — 80 г
  • ванільний цукор
  • борошно (м’якої консистенції) — 600-750 г

Макова начинка (можна купити готову)

  • мак — 200 г
  • молоко — 400 мл
  • вершкове масло — 50 г
  • цукор — 200 г
  • родзинки і горішки за бажанням

Спосіб приготування:

  1. В миску влити молоко, додати дріжджі і 1 ст. л. цукру, перемішати, залишити в теплому місці до появи дріжджової шапочки – близько 30 хвилин.
  2. Як тільки вона з’явиться додати інші інгредієнти до тіста.
  3. Замісити тісто і залишити у теплому місці на 1-1,5 го, поки воно підійметься.
  4. Тим часом зробити макову начинку. Для цього мак промити в окропі, відкинути на сито. Додати до нього цукор, перемішати і перебити у блендері, щоб мак не був крупинками. За бажанням додати родзинки та горішки.
  5. Тісто розкатати, змастити його розм'якшеним вершковим маслом, викласти зверху макову начинку і закрутити в рулет.
  6. Рулет розрізати на шматки товщиною 1-1,5 см, викласти на деко та залишити на 30 хвилин. Після цього змастити жовтком та відправити в духовку.
  7. Випікати булочки близько 30 хвилин у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці.

А якщо ви любите смачну випічку, рекомендуємо приготувати шикарні булочки з начинкою з бюджетних продуктів за рецептом "Телеграфа". Ця випічка підкорить кожного, хто хоча б мимохідь почує цей неймовірний аромат.

Теги:
#Мак #Булочки #Випічка #Готуємо вдома