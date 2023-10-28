Повітряні, як пух: булочки з маком немов з пекарні

Такі булочки вмить зберуть за столом усю сім'ю і доповнять домашнє чаювання

У багатьох булочки з маком асоціюються з ароматною домашньою випічкою. Вони підходять для сімейного чаювання, а також виручать господиню, яка чекає гостей.

Серед класичних рецептів здобних булочок — булочки з родзинками, маком, корицею. А також можна приготувати їх ніжними та повітряними, немов пух, інформує "Українська ґаздиня".

Як приготувати булочки з маком

Інгредієнти:

Тісто

тепле молоко — 300 мл

дріжджі — 1 ч. л. з гіркою

цукор — 80 г

сіль – 0,5 ч. л.

яйця — 2 шт.

вершкове масло — 80 г

ванільний цукор

борошно (м’якої консистенції) — 600-750 г

Макова начинка (можна купити готову)

мак — 200 г

молоко — 400 мл

вершкове масло — 50 г

цукор — 200 г

родзинки і горішки за бажанням

Спосіб приготування:

В миску влити молоко, додати дріжджі і 1 ст. л. цукру, перемішати, залишити в теплому місці до появи дріжджової шапочки – близько 30 хвилин. Як тільки вона з’явиться додати інші інгредієнти до тіста. Замісити тісто і залишити у теплому місці на 1-1,5 го, поки воно підійметься. Тим часом зробити макову начинку. Для цього мак промити в окропі, відкинути на сито. Додати до нього цукор, перемішати і перебити у блендері, щоб мак не був крупинками. За бажанням додати родзинки та горішки. Тісто розкатати, змастити його розм'якшеним вершковим маслом, викласти зверху макову начинку і закрутити в рулет. Рулет розрізати на шматки товщиною 1-1,5 см, викласти на деко та залишити на 30 хвилин. Після цього змастити жовтком та відправити в духовку. Випікати булочки близько 30 хвилин у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці.

А якщо ви любите смачну випічку, рекомендуємо приготувати шикарні булочки з начинкою з бюджетних продуктів за рецептом "Телеграфа". Ця випічка підкорить кожного, хто хоча б мимохідь почує цей неймовірний аромат.