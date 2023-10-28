Воздушные, как пух: булочки с маком словно из пекарни

Такие булочки мгновенно соберут за столом всю семью и дополнят домашнее чаепитие

У многих булочки с маком ассоциируются с ароматной домашней выпечкой. Они подходят для семейного чаепития, а также выручат хозяйку, ожидающую гостей.

Среди классических рецептов сдобных булочек – булочки с изюмом, маком, корицей. А также можно приготовить их нежными и воздушными, как пух, информирует "Украинская хозяйка".

Как приготовить булочки с маком

Ингредиенты:

Тесто

теплое молоко — 300 мл

дрожжи – 1 ч. л. с горкой

сахар — 80 г

соль – 0,5 ч. л.

яйца – 2 шт.

сливочное масло — 80 г

ванильный сахар

мука (мягкой консистенции) — 600-750 г

Маковая начинка (можно купить готовую)

мак — 200 г

молоко — 400 мл

сливочное масло — 50 г

сахар — 200 г

изюм и орешки по желанию

Способ приготовления:

В миску влить молоко, добавить дрожжи и 1 ст. л. сахара, перемешать, оставить в теплом месте до появления дрожжевой шапочки – около 30 минут. Как только она появится, добавить другие ингредиенты к тесту. Замесить тесто и оставить в теплом месте на 1-1,5 часов, пока оно не поднимется. Тем временем сделать маковую начинку. Для этого мак промыть в кипятке, откинуть на сито. Добавить к нему сахар, перемешать и перебить в блендере, чтобы мак не был крупинками. По желанию добавить изюм и орешки. Тесто раскатать, смазать размягченным сливочным маслом, выложить сверху маковую начинку и закрутить в рулет. Рулет разрезать на куски толщиной 1-1,5 см, выложить на противень и оставить на 30 минут. После этого смазать желтком и отправить в духовку. Выпекать булочки около 30 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.

А если вы любите вкусную выпечку, рекомендуем приготовить шикарные булочки с начинкой из бюджетных продуктов по рецепту "Телеграфа". Эта выпечка покорит каждого, кто хотя бы случайно услышит этот невероятный аромат.