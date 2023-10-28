Воздушные, как пух: булочки с маком словно из пекарни
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Такие булочки мгновенно соберут за столом всю семью и дополнят домашнее чаепитие
У многих булочки с маком ассоциируются с ароматной домашней выпечкой. Они подходят для семейного чаепития, а также выручат хозяйку, ожидающую гостей.
Среди классических рецептов сдобных булочек – булочки с изюмом, маком, корицей. А также можно приготовить их нежными и воздушными, как пух, информирует "Украинская хозяйка".
Как приготовить булочки с маком
Ингредиенты:
Тесто
- теплое молоко — 300 мл
- дрожжи – 1 ч. л. с горкой
- сахар — 80 г
- соль – 0,5 ч. л.
- яйца – 2 шт.
- сливочное масло — 80 г
- ванильный сахар
- мука (мягкой консистенции) — 600-750 г
Маковая начинка (можно купить готовую)
- мак — 200 г
- молоко — 400 мл
- сливочное масло — 50 г
- сахар — 200 г
- изюм и орешки по желанию
Способ приготовления:
- В миску влить молоко, добавить дрожжи и 1 ст. л. сахара, перемешать, оставить в теплом месте до появления дрожжевой шапочки – около 30 минут.
- Как только она появится, добавить другие ингредиенты к тесту.
- Замесить тесто и оставить в теплом месте на 1-1,5 часов, пока оно не поднимется.
- Тем временем сделать маковую начинку. Для этого мак промыть в кипятке, откинуть на сито. Добавить к нему сахар, перемешать и перебить в блендере, чтобы мак не был крупинками. По желанию добавить изюм и орешки.
- Тесто раскатать, смазать размягченным сливочным маслом, выложить сверху маковую начинку и закрутить в рулет.
- Рулет разрезать на куски толщиной 1-1,5 см, выложить на противень и оставить на 30 минут. После этого смазать желтком и отправить в духовку.
- Выпекать булочки около 30 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.
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