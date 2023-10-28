Диво-рецепт: яблучне повидло без желатину, яке можна нарізати

Це чудова начинка для пирогів та млинців

Ми розповідали, як закрити на зиму дуже смачну заготівлю із гарбуза. Тепер ділимось рецептом неймовірного мармеладу. На зиму ця заготівля заливається в банки, а ще вона чудово поводить себе як начинка у випічці — не мажеться та не розтікається.

Готувати такий мармелад можна з будь-яких яблук. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя". Можна додати лимонну цедру — буде дуже смачно, але вже не загусне так, щоб різатись ножем.

Інгредієнти:

Яблука – 1 кг

Цукор – 1 кг

Вода – 150-200 мл

Спосіб приготування:

Із яблук видаляємо серединки, але шкірку не чистимо. Нарізаємо яблука невеликими частинками. Викладаємо яблука в каструлю та заливаємо водою. Точна кількість води залежить від твердості яблук: чим твердіші, тим більше води, але в межах рецепта. Доводимо до кипіння, тоді зменшуємо вогонь. Варимо яблука на невеликому вогні під кришкою. Яблука повинні розм’якнути, а вода — повністю википіти. Поки ще яблука гарячі, пробиваємо їх блендером до однорідного стану гладкого пюре. Всипаємо цукор. Перемішуємо і знову ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння, на середньому вогні уварюємо повидло до помітного загустіння. Помішуємо. Повидло повинне стати бурштиновим. Розливаємо його по стерилізованих банках. Якщо все було зроблено правильно, повидло прямо на очах починає густіти.

Такий мармелад і сам по собі смачний, і може стати чудовою начинкою для випічки. Смачні пиріжечки з ним будуть просто фантастичними.