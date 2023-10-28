Диво-рецепт: яблучне повидло без желатину, яке можна нарізати
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Це чудова начинка для пирогів та млинців
Ми розповідали, як закрити на зиму дуже смачну заготівлю із гарбуза. Тепер ділимось рецептом неймовірного мармеладу. На зиму ця заготівля заливається в банки, а ще вона чудово поводить себе як начинка у випічці — не мажеться та не розтікається.
Готувати такий мармелад можна з будь-яких яблук. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя". Можна додати лимонну цедру — буде дуже смачно, але вже не загусне так, щоб різатись ножем.
Інгредієнти:
- Яблука – 1 кг
- Цукор – 1 кг
- Вода – 150-200 мл
Спосіб приготування:
- Із яблук видаляємо серединки, але шкірку не чистимо. Нарізаємо яблука невеликими частинками.
- Викладаємо яблука в каструлю та заливаємо водою. Точна кількість води залежить від твердості яблук: чим твердіші, тим більше води, але в межах рецепта.
- Доводимо до кипіння, тоді зменшуємо вогонь. Варимо яблука на невеликому вогні під кришкою. Яблука повинні розм’якнути, а вода — повністю википіти.
- Поки ще яблука гарячі, пробиваємо їх блендером до однорідного стану гладкого пюре. Всипаємо цукор. Перемішуємо і знову ставимо на вогонь.
- Доводимо до кипіння, на середньому вогні уварюємо повидло до помітного загустіння. Помішуємо.
- Повидло повинне стати бурштиновим. Розливаємо його по стерилізованих банках. Якщо все було зроблено правильно, повидло прямо на очах починає густіти.
Такий мармелад і сам по собі смачний, і може стати чудовою начинкою для випічки. Смачні пиріжечки з ним будуть просто фантастичними.