Улюблений хліб австралійських пастухів: рецепт, який змусить вас забути про пекарнеб

Спробуйте це божественно!

Хліб усьому харчуванню. Його поживні властивості, смак та користь для організму давно. Навряд чи можна уявити улюблений борщ без ситних і ароматних пампушок із часником.

Сьогодні разом із Shuba ми приготуємо дампер – австралійський бездрожжевий хліб. Раніше його готували фермери та пастухи, переганяючи стада великої рогатої худоби з одного пасовища на інше. Хліб, виготовлений з борошна, харчової соди, молока, солі та вершкового масла, випікали на відкритому вогні. Спробуємо й ми?

Як приготувати дампер — австралійський хліб

Інгредієнти на 6 порцій:

борошно пшеничне — 250 г;

молоко — 175 мл;

сода харчова — 1 ч. л.;

сіль — 5 г.;

масло вершкове — 20 г;

олія соняшникова — 20 мл.

Спосіб приготування:

Соду перемішайте з просіяним борошном і сіллю. Туди ж відправте нарізане кубиками розм’якшене масло і перемішайте до крихти. Поступово вливайте тепле молоко та вимішуйте, поки у вас не вийде гладке та однорідне тісто. З отриманого тіста сформуйте круглий буханець і ножем зверху зробіть неглибокий надріз. Форму змастіть олією, викладіть буханець і поставте в розігріту духовку. Перші 15 хвилин|мінути| випікайте хліб при 220°C, потім зменште температуру до 180°C і готуйте ще 15-20 хвилин.

Пропонуємо урізноманітнити "хлібне" меню та приготувати чіабату за рецептом "Телеграфа". Смачного.