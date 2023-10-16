Де зберігати хліб: найкраще і найгірше місця

Поради професіоналки у питаннях хліба

Ми розповідали, як намастити на хліб мерзле вершкове масло. Інша важлива складова найкласичнішого бутерброду — хліб. І від його якості і свіжості залежить смак страви.

Багато людей мають хліб як один із базових продуктів у кошику і їдять його постійно. Разом з тим, не стихають дискусії щодо того, де його найкраще зберігати. Express.co.uk з посиланням на професійну пекарку Сару Брайденстайн розповідає, які місця на вашій кухні найкращі і найгірші для цього.

Ідеальним місцем буде прохолодна та суха поличка. Ідеально буде покласти його у хлібницю або шафку якомога далі від плити. Важливий і матеріал, яким обгорнутий хліб — паперовий пакет чи бавовняна тканина захистять хліб від плісняви та збережуть вологу.

У той же час, найгірше місце для зберігання хліба — холодильник. Звісно, якщо покласти випічку у холодильник, це може уповільнити появу плісняви, але й призведе до того, що хліб швидше зачерствіє.

Можна зберегти хліб на більш тривалий час — у морозильній камері. Та, перш ніж заморожувати, переконайтеся, що хліб охолов. Якщо покласти в морозилку теплий хліб в пакеті чи у плівці, це може призвести до утворення конденсату.

Перед тим, як заморозити, найкраще хліб нарізати на шматочки. Таким вам не потрібно буде розморожувати весь хліб, а можна брати лише стільки, скільки ви з’їсте одразу. І використовуйте його для смачних страв — приміром, для особливих бутербродів зі шпротами.