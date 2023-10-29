Любимый хлеб австралийских пастухов: рецепт, который заставит вас забыть о пекарне
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Попробуйте — это божественно!
Хлеб всему питанию. Его питательные свойства, вкус и польза для организма давно. Вряд ли можно представить любимый борщ без сытных и ароматных пампушек с чесноком.
Сегодня вместе с Shuba мы приготовим дампер — австралийский бездрожжевой хлеб. Ранее его готовили фермеры и пастухи, перегоняя стада крупного рогатого скота с одного пастбища на другое. Хлеб, приготовленный из муки, пищевой соды, молока, соли и сливочного масла, выпекали на открытом огне. Попробуем и мы?
Как приготовить дампер — австралийский хлеб
Ингредиенты на 6 порций:
- мука пшеничная — 250 г;
- молоко — 175 мл;
- сода пищевая — 1 ч. л.;
- соль — 5 г.;
- масло сливочное — 20 г;
- масло подсолнечное — 20 мл.
Способ приготовления:
- Соду перемешайте с просеянной мукой и солью. Туда же отправьте нарезанное кубиками размягченное масло и перемешайте до крошки. Постепенно вливайте теплое молоко и вымешивайте, пока у вас не получится гладкое и однородное тесто.
- Из полученного теста сформируйте круглую буханку и ножом сверху сделайте неглубокий надрез.
- Форму смажьте маслом, выложите буханку и поставьте в разогретую духовку. Первые 15 минут выпекайте хлеб при 220°C, затем убавьте температуру до 180°C и готовьте еще 15-20 минут.
Предлагаем разнообразить "хлебное" меню и приготовить чиабатту по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.