Любимый хлеб австралийских пастухов: рецепт, который заставит вас забыть о пекарне

Попробуйте — это божественно!

Хлеб всему питанию. Его питательные свойства, вкус и польза для организма давно. Вряд ли можно представить любимый борщ без сытных и ароматных пампушек с чесноком.

Сегодня вместе с Shuba мы приготовим дампер — австралийский бездрожжевой хлеб. Ранее его готовили фермеры и пастухи, перегоняя стада крупного рогатого скота с одного пастбища на другое. Хлеб, приготовленный из муки, пищевой соды, молока, соли и сливочного масла, выпекали на открытом огне. Попробуем и мы?

Как приготовить дампер — австралийский хлеб

Ингредиенты на 6 порций:

мука пшеничная — 250 г;

молоко — 175 мл;

сода пищевая — 1 ч. л.;

соль — 5 г.;

масло сливочное — 20 г;

масло подсолнечное — 20 мл.

Способ приготовления:

Соду перемешайте с просеянной мукой и солью. Туда же отправьте нарезанное кубиками размягченное масло и перемешайте до крошки. Постепенно вливайте теплое молоко и вымешивайте, пока у вас не получится гладкое и однородное тесто. Из полученного теста сформируйте круглую буханку и ножом сверху сделайте неглубокий надрез. Форму смажьте маслом, выложите буханку и поставьте в разогретую духовку. Первые 15 минут выпекайте хлеб при 220°C, затем убавьте температуру до 180°C и готовьте еще 15-20 минут.

Предлагаем разнообразить "хлебное" меню и приготовить чиабатту по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.