Где хранить хлеб: лучшее и худшее места

Советы профессионалки по вопросам хлеба

Мы рассказывали, как смазать на хлеб мерзлое сливочное масло. Другая важная составляющая классического бутерброда — хлеб. И от его качества и свежести зависит вкус блюда.

Многие люди имеют хлеб как один из базовых продуктов в корзине и едят его постоянно. Вместе с тем, не стихают дискуссии о том, где его лучше хранить. Express.co.uk со ссылкой на профессиональную пекарку Сару Брайденстайн рассказывает, какие места на вашей кухне самые лучшие и худшие для этого.

Идеальным местом будет прохладная и сухая полочка. Идеально будет положить его в хлебницу или шкафчик подальше от плиты. Важен и материал, которым обернутый хлеб — бумажный пакет или хлопчатобумажная ткань, защитят хлеб от плесени и сохранят влагу.

В то же время, самое плохое место для хранения хлеба — холодильник. Конечно, если положить выпечку в холодильник, это может замедлить появление плесени, но это и приведет к тому, что хлеб скорее очерствеет.

Можно сохранить хлеб на более длительное время – в морозильной камере. Но, прежде чем замораживать, убедитесь, что хлеб охладел. Если положить в морозилку теплый хлеб в пакете или пленке, это может привести к образованию конденсата.

Перед тем как заморозить, лучше всего хлеб нарезать на кусочки. Таким вам не нужно будет размораживать весь хлеб, а можно брать столько, сколько вы съедите сразу. И используйте его для вкусных блюд – например, для особых бутербродов со шпротами.