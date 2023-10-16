Укр

Где хранить хлеб: лучшее и худшее места

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Так хлеб долго не очерствеет
Так хлеб долго не очерствеет. Фото pinterest.com

Советы профессионалки по вопросам хлеба

Мы рассказывали, как смазать на хлеб мерзлое сливочное масло. Другая важная составляющая классического бутерброда — хлеб. И от его качества и свежести зависит вкус блюда.

Многие люди имеют хлеб как один из базовых продуктов в корзине и едят его постоянно. Вместе с тем, не стихают дискуссии о том, где его лучше хранить. Express.co.uk со ссылкой на профессиональную пекарку Сару Брайденстайн рассказывает, какие места на вашей кухне самые лучшие и худшие для этого.

Идеальным местом будет прохладная и сухая полочка. Идеально будет положить его в хлебницу или шкафчик подальше от плиты. Важен и материал, которым обернутый хлеб — бумажный пакет или хлопчатобумажная ткань, защитят хлеб от плесени и сохранят влагу.

В то же время, самое плохое место для хранения хлеба — холодильник. Конечно, если положить выпечку в холодильник, это может замедлить появление плесени, но это и приведет к тому, что хлеб скорее очерствеет.

Можно сохранить хлеб на более длительное время – в морозильной камере. Но, прежде чем замораживать, убедитесь, что хлеб охладел. Если положить в морозилку теплый хлеб в пакете или пленке, это может привести к образованию конденсата.

Перед тем как заморозить, лучше всего хлеб нарезать на кусочки. Таким вам не нужно будет размораживать весь хлеб, а можно брать столько, сколько вы съедите сразу. И используйте его для вкусных блюд – например, для особых бутербродов со шпротами.

Теги:
#Хлеб #Лайфхак #Морозильная камера #Свежий хлеб