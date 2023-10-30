Смачніше навіть хачапурі: такий грузинський салат готуватимете щодня

Ви приготуєте такий салат швидко і просто

Коли мова заходить про грузинську кухню, ми відразу ж згадуємо про хачапурі – смачну та ароматну випічку. Однак ми пропонуємо поекспериментувати та приготувати незвичайну страву.

"Важно знать" пропонує приготувати ситний салат "Лобіо". Особливість його в тому, що в страві чудово уживаються червона квасоля та яловичина. Загалом кавказці люблять гострі варіанти салату, але за бажання його можна приготувати взагалі без приправ. Обов’язковий інгредієнт, який надасть салату неповторного смаку – волоський горіх. Ну що, поекспериментуємо?

Як приготувати салат "Лобіо"

Інгредієнти:

червона квасоля;

смажена яловичина;

пряна зелень;

оливкова олія;

волоський горіх;

гострий червоний перець;

молодий часник;

столовий оцет.

Спосіб приготування:

М’ясо наріжте невеликими шматочками, змішайте із квасолею. Туди додайте нарізаний соломкою перець. Часник натріть на дрібній тертці та відправте його до решти інгредієнтів. Додайте нарізану зелень на свій смак. Заправте салат оливковою олією, додайте півтори столові ложки оцту і трохи подрібненого волоського горіха. Все ретельно перемішайте та подавайте.

Раніше ми розповідали, як приготувати м’ясо по-грузинськи.