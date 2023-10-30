Смачніше навіть хачапурі: такий грузинський салат готуватимете щодня
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Ви приготуєте такий салат швидко і просто
Коли мова заходить про грузинську кухню, ми відразу ж згадуємо про хачапурі – смачну та ароматну випічку. Однак ми пропонуємо поекспериментувати та приготувати незвичайну страву.
"Важно знать" пропонує приготувати ситний салат "Лобіо". Особливість його в тому, що в страві чудово уживаються червона квасоля та яловичина. Загалом кавказці люблять гострі варіанти салату, але за бажання його можна приготувати взагалі без приправ. Обов’язковий інгредієнт, який надасть салату неповторного смаку – волоський горіх. Ну що, поекспериментуємо?
Як приготувати салат "Лобіо"
Інгредієнти:
- червона квасоля;
- смажена яловичина;
- пряна зелень;
- оливкова олія;
- волоський горіх;
- гострий червоний перець;
- молодий часник;
- столовий оцет.
Спосіб приготування:
- М’ясо наріжте невеликими шматочками, змішайте із квасолею. Туди додайте нарізаний соломкою перець.
- Часник натріть на дрібній тертці та відправте його до решти інгредієнтів. Додайте нарізану зелень на свій смак.
- Заправте салат оливковою олією, додайте півтори столові ложки оцту і трохи подрібненого волоського горіха. Все ретельно перемішайте та подавайте.
Раніше ми розповідали, як приготувати м’ясо по-грузинськи.