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Вкуснее даже хачапури: такой грузинский салат будете готовить ежедневно

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Полезное и сытное блюдо к праздничному столу и семейному обеду
Полезное и сытное блюдо к праздничному столу и семейному обеду. Фото vazhnoznat.com

Вы приготовите такой салатик быстро и просто

Когда речь заходит о грузинской кухне, мы сразу же вспоминаем о хачапури – вкусной и ароматной выпечке. Однако мы предлагаем поэкспериментировать и приготовить необычное блюдо.

"Важно знать" предлагает приготовить сытный салат "Лобио". Особенность его в том, что в блюде прекрасно уживаются красная фасоль и говядина. В целом кавказцы обожают острые варианты салата, но при желании его можно приготовить вообще без приправ. Обязательный ингредиент, который придаст салату неповторимого вкуса — грецкий орех. Ну что, поэкспериментируем?

Как приготовить салат "Лобио"

Ингредиенты:

  • красная фасоль;
  • жареная говядина;
  • пряная зелень;
  • оливковое масло;
  • грецкий орех;
  • острый красный перец;
  • молодой чеснок;
  • столовый уксус.

Способ приготовления:

  1. Мясо нарежьте небольшими кусочками, смешайте с фасолью. Туда же добавьте нарезанный соломкой перец.
  2. Чеснок натрите на мелкой терке и отправьте его к остальным ингредиентом. Добавьте нарезанную зелень по своему вкусу.
  3. Заправьте салат оливковым маслом, добавьте полторы столовых ложки уксуса и немного измельченного грецкого ореха. Все тщательно перемешайте и подавайте.

Ранее мы рассказывали, как приготовить мясо по-грузински.

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