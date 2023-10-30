Вкуснее даже хачапури: такой грузинский салат будете готовить ежедневно

Вы приготовите такой салатик быстро и просто

Когда речь заходит о грузинской кухне, мы сразу же вспоминаем о хачапури – вкусной и ароматной выпечке. Однако мы предлагаем поэкспериментировать и приготовить необычное блюдо.

"Важно знать" предлагает приготовить сытный салат "Лобио". Особенность его в том, что в блюде прекрасно уживаются красная фасоль и говядина. В целом кавказцы обожают острые варианты салата, но при желании его можно приготовить вообще без приправ. Обязательный ингредиент, который придаст салату неповторимого вкуса — грецкий орех. Ну что, поэкспериментируем?

Как приготовить салат "Лобио"

Ингредиенты:

красная фасоль;

жареная говядина;

пряная зелень;

оливковое масло;

грецкий орех;

острый красный перец;

молодой чеснок;

столовый уксус.

Способ приготовления:

Мясо нарежьте небольшими кусочками, смешайте с фасолью. Туда же добавьте нарезанный соломкой перец. Чеснок натрите на мелкой терке и отправьте его к остальным ингредиентом. Добавьте нарезанную зелень по своему вкусу. Заправьте салат оливковым маслом, добавьте полторы столовых ложки уксуса и немного измельченного грецкого ореха. Все тщательно перемешайте и подавайте.

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