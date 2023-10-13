Лучше шашлыка: мясо по-грузински в духовке

Мясо по-грузински можно приготовить на ужин или подавать на праздничный стол

Многие любят шашлык. Летом на природе его приготовить очень просто, а вот в холодное время года, да еще и в домашних условиях, это сделать уже сложнее.

Предлагаем попробовать достойную альтернативу шашлыку – мясо по-грузински. Оно получается сытным, сочным и очень ароматным! А рецептом с нами поделились на портале "Простые кулинарные рецепты".

Как приготовить мясо по-грузински

Ингредиенты:

свинина –1,5 кг.

сметана 20% – 5 ст. л.

лимонный сок – 10 мл

мед – 20 г.

масло – 1 ст. л.

приправа хмели-сунели (можно другие приправы к мясу по вкусу) – 2 ч. л.

соль – 1,5 ч. л.

молотый черный перец – 0,5 ч. л.

зелень (петрушка и укроп) – 15 гр.

Способ приготовления:

Мясо порезать кусками среднего размера, как на шашлык. Для маринада смешать масло, сок лимона, перец, соль, мед, хмели-сунели, сметану и измельченную зелень. Соединить мясо с маринадом, помнуть мясо в течение 2 мин. Накрыть кастрюлю крышкой и оставить мясо мариноваться минимум на 2 часа, лучше на ночь. Мясо переложить в форму для запекания и запекать в течение часа в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.

А если вы любите шашлык, рекомендуем попробовать замариновать мясо в необычном маринаде по рецепту "Телеграфа". Основным компонентом необычного маринада является заваренный чёрный чай.