Лучше шашлыка: мясо по-грузински в духовке
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Мясо по-грузински можно приготовить на ужин или подавать на праздничный стол
Многие любят шашлык. Летом на природе его приготовить очень просто, а вот в холодное время года, да еще и в домашних условиях, это сделать уже сложнее.
Предлагаем попробовать достойную альтернативу шашлыку – мясо по-грузински. Оно получается сытным, сочным и очень ароматным! А рецептом с нами поделились на портале "Простые кулинарные рецепты".
Как приготовить мясо по-грузински
Ингредиенты:
- свинина –1,5 кг.
- сметана 20% – 5 ст. л.
- лимонный сок – 10 мл
- мед – 20 г.
- масло – 1 ст. л.
- приправа хмели-сунели (можно другие приправы к мясу по вкусу) – 2 ч. л.
- соль – 1,5 ч. л.
- молотый черный перец – 0,5 ч. л.
- зелень (петрушка и укроп) – 15 гр.
Способ приготовления:
- Мясо порезать кусками среднего размера, как на шашлык.
- Для маринада смешать масло, сок лимона, перец, соль, мед, хмели-сунели, сметану и измельченную зелень.
- Соединить мясо с маринадом, помнуть мясо в течение 2 мин.
- Накрыть кастрюлю крышкой и оставить мясо мариноваться минимум на 2 часа, лучше на ночь.
- Мясо переложить в форму для запекания и запекать в течение часа в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.
А если вы любите шашлык, рекомендуем попробовать замариновать мясо в необычном маринаде по рецепту "Телеграфа". Основным компонентом необычного маринада является заваренный чёрный чай.