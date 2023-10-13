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Лучше шашлыка: мясо по-грузински в духовке

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Мясо готовится просто, при этом получается вкусным и сочным
Мясо готовится просто, при этом получается вкусным и сочным. Фото pelensky.pro

Мясо по-грузински можно приготовить на ужин или подавать на праздничный стол

Многие любят шашлык. Летом на природе его приготовить очень просто, а вот в холодное время года, да еще и в домашних условиях, это сделать уже сложнее.

Предлагаем попробовать достойную альтернативу шашлыку – мясо по-грузински. Оно получается сытным, сочным и очень ароматным! А рецептом с нами поделились на портале "Простые кулинарные рецепты".

Как приготовить мясо по-грузински

Ингредиенты:

  • свинина –1,5 кг.
  • сметана 20% – 5 ст. л.
  • лимонный сок – 10 мл
  • мед – 20 г.
  • масло – 1 ст. л.
  • приправа хмели-сунели (можно другие приправы к мясу по вкусу) – 2 ч. л.
  • соль – 1,5 ч. л.
  • молотый черный перец – 0,5 ч. л.
  • зелень (петрушка и укроп) – 15 гр.

Способ приготовления:

  1. Мясо порезать кусками среднего размера, как на шашлык.
  2. Для маринада смешать масло, сок лимона, перец, соль, мед, хмели-сунели, сметану и измельченную зелень.
  3. Соединить мясо с маринадом, помнуть мясо в течение 2 мин.
  4. Накрыть кастрюлю крышкой и оставить мясо мариноваться минимум на 2 часа, лучше на ночь.
  5. Мясо переложить в форму для запекания и запекать в течение часа в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.

А если вы любите шашлык, рекомендуем попробовать замариновать мясо в необычном маринаде по рецепту "Телеграфа". Основным компонентом необычного маринада является заваренный чёрный чай.

Теги:
#Мясо #Ужин #Шашлык #Готовим дома