Готуйте подвійну порцію: з цією намазкою з’їдатимете по десятку бутербродів за раз

Раз-два — і страва на столі

Найрізноманітніші намазки ми готуємо на наших кухнях досить часто. Вони рятують і на свято, і у разі несподіваних гостей чи сильного голоду.

Разом із "Сім’я і дім" ми приготуємо сьогодні бутербродну пасту з оселедця. Готується ця закуска швидко, а в її складі звичайні та бюджетні продукти. До того ж таку універсальну намазку можна подавати й на шматочках хліба або тостів або використовувати для начинки половинок варених яєць. Спробуємо?

Як приготувати намазку з оселедця

Інгредієнти:

450 г філе оселедця;

12 варених яєць;

100-150 г вареної моркви;

200 г твердого сиру;

200 г вершкового масла кімнатної температури.

Спосіб приготування:

Яйця, твердий сир та моркву натріть на тертці з маленькими отворами. Філе оселедця наріжте на невеликі шматочки розміром близько 1 см і помістіть у чашу блендера. Туди ж додайте вершкове масло і збийте все до утворення пюре. Збивайте, поступово додаючи всі натерті інгредієнти. У вас має вийти суміш консистенції пасти. Посоліть у разі потреби. Готову пасту перекладіть пасту та поставте в холодильник.

Через годину готову пасту діставайте та подавайте з чіабатою за рецептом "Телеграфа". Смачного.