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Готуйте подвійну порцію: з цією намазкою з’їдатимете по десятку бутербродів за раз

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Фантастична закуска і до святкового столу, і до сімейного обіду
Фантастична закуска і до святкового столу, і до сімейного обіду. Фото krainau.com

Раз-два — і страва на столі

Найрізноманітніші намазки ми готуємо на наших кухнях досить часто. Вони рятують і на свято, і у разі несподіваних гостей чи сильного голоду.

Разом із "Сім’я і дім" ми приготуємо сьогодні бутербродну пасту з оселедця. Готується ця закуска швидко, а в її складі звичайні та бюджетні продукти. До того ж таку універсальну намазку можна подавати й на шматочках хліба або тостів або використовувати для начинки половинок варених яєць. Спробуємо?

Як приготувати намазку з оселедця

Інгредієнти:

  • 450 г філе оселедця;
  • 12 варених яєць;
  • 100-150 г вареної моркви;
  • 200 г твердого сиру;
  • 200 г вершкового масла кімнатної температури.

Спосіб приготування:

  1. Яйця, твердий сир та моркву натріть на тертці з маленькими отворами.
  2. Філе оселедця наріжте на невеликі шматочки розміром близько 1 см і помістіть у чашу блендера. Туди ж додайте вершкове масло і збийте все до утворення пюре.
  3. Збивайте, поступово додаючи всі натерті інгредієнти. У вас має вийти суміш консистенції пасти. Посоліть у разі потреби.
  4. Готову пасту перекладіть пасту та поставте в холодильник.

Через годину готову пасту діставайте та подавайте з чіабатою за рецептом "Телеграфа". Смачного.

Теги:
#Рецепт #Оселедець #Готуємо вдома #намазка