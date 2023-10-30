Готуйте подвійну порцію: з цією намазкою з’їдатимете по десятку бутербродів за раз
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Раз-два — і страва на столі
Найрізноманітніші намазки ми готуємо на наших кухнях досить часто. Вони рятують і на свято, і у разі несподіваних гостей чи сильного голоду.
Разом із "Сім’я і дім" ми приготуємо сьогодні бутербродну пасту з оселедця. Готується ця закуска швидко, а в її складі звичайні та бюджетні продукти. До того ж таку універсальну намазку можна подавати й на шматочках хліба або тостів або використовувати для начинки половинок варених яєць. Спробуємо?
Як приготувати намазку з оселедця
Інгредієнти:
- 450 г філе оселедця;
- 12 варених яєць;
- 100-150 г вареної моркви;
- 200 г твердого сиру;
- 200 г вершкового масла кімнатної температури.
Спосіб приготування:
- Яйця, твердий сир та моркву натріть на тертці з маленькими отворами.
- Філе оселедця наріжте на невеликі шматочки розміром близько 1 см і помістіть у чашу блендера. Туди ж додайте вершкове масло і збийте все до утворення пюре.
- Збивайте, поступово додаючи всі натерті інгредієнти. У вас має вийти суміш консистенції пасти. Посоліть у разі потреби.
- Готову пасту перекладіть пасту та поставте в холодильник.
Через годину готову пасту діставайте та подавайте з чіабатою за рецептом "Телеграфа". Смачного.