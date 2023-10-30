Для любителів пікантності: готуємо соус чилі за 15 хвилин
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Спробуйте — і ви оближете тарілки
Не варто ігнорувати різноманітні соуси – від них залежить апетитність та смак ваших страв. Ароматний соус повинен доповнювати основну страву, надавати їй особливої нотки – прянощів, солодощі або свіжості.
Сьогодні ми разом із Shuba додамо пікантності вашим улюбленим стравам та приготуємо соус на основі чилі. Для цього рецепту підійде і зелений перець чилі, але краще все ж таки використовувати червоний — тоді колір соусу буде яскравим і красивим. А якщо покладете менше цукру, краще відчуватимете гостроту соусу.
Як приготувати соус чилі
Інгредієнти на 4 порції:
- червоний перець чилі – 300 г;
- часник, зубчики — 8 шт.;
- оцет 9% — 30 мл;
- цукор — 3 ст. л.
Спосіб приготування:
- Гострий перець ретельно помийте, видаліть усе насіння та плодоніжки. Часник очистьте. Складіть їх у чашу блендера і збийте все до однорідного стану.
- В отриману суміш додайте цукор та перець, повторно збийте до однорідності.
- Соус перекладіть в каструлю, поставте на повільний вогонь і проваріть під закритою кришкою протягом 7-10 хвилин, періодично помішуючи.
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