Для любителів пікантності: готуємо соус чилі за 15 хвилин

Спробуйте — і ви оближете тарілки

Не варто ігнорувати різноманітні соуси – від них залежить апетитність та смак ваших страв. Ароматний соус повинен доповнювати основну страву, надавати їй особливої нотки – прянощів, солодощі або свіжості.

Сьогодні ми разом із Shuba додамо пікантності вашим улюбленим стравам та приготуємо соус на основі чилі. Для цього рецепту підійде і зелений перець чилі, але краще все ж таки використовувати червоний — тоді колір соусу буде яскравим і красивим. А якщо покладете менше цукру, краще відчуватимете гостроту соусу.

Як приготувати соус чилі

Інгредієнти на 4 порції:

червоний перець чилі – 300 г;

часник, зубчики — 8 шт.;

оцет 9% — 30 мл;

цукор — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Гострий перець ретельно помийте, видаліть усе насіння та плодоніжки. Часник очистьте. Складіть їх у чашу блендера і збийте все до однорідного стану. В отриману суміш додайте цукор та перець, повторно збийте до однорідності. Соус перекладіть в каструлю, поставте на повільний вогонь і проваріть під закритою кришкою протягом 7-10 хвилин, періодично помішуючи.

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