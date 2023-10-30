Для любителей пикантности: готовим соус чили за 15 минут

Попробуйте — и вы оближете тарелки

Не стоит игнорировать разнообразные соусы — от них зависит аппетитность и вкус ваших блюд. Ароматный соус должен дополнять основное блюдо, придавать ему особенную нотку – пряности, пикантности, сладости или свежести.

Сегодня мы вместе с Shuba добавим пикантности вашим любимым блюдам и приготовим соус на основе чили. Для этого рецепта подойдет и зеленый перец чили, но лучше все же использовать красній — тогда цвет соуса будет ярким и красивым. А если положите меньше сахара, будете лучше чувствовать остроту соуса.

Как приготовить соус чили

Ингредиенты на 4 порции:

красный перец чили — 300 г;

чеснок, зубчики — 8 шт.;

уксус 9% — 30 мл;

сахар — 3 ст. л.

Способ приготовления:

Острый перец тщательно помойте, удалите все семена и плодоножки. Чеснок очистите. Сложите их в чащу блендера и взбейте все до однородного состояния. В полученную смесь добавьте сахар и перец, повторно взбейте до однородности. Соус переложите в кастрюлю, поставьте на медленный огонь и проварите под закрытой крышкой в течение 7-10 минут, периодически помешивая.

Рекомендуем также приготовить яблочный соус к мясу по рецепту "Телеграфа". Он сделает любое блюдо насыщеннее и пикантнее.