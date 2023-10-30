Для любителей пикантности: готовим соус чили за 15 минут
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Попробуйте — и вы оближете тарелки
Не стоит игнорировать разнообразные соусы — от них зависит аппетитность и вкус ваших блюд. Ароматный соус должен дополнять основное блюдо, придавать ему особенную нотку – пряности, пикантности, сладости или свежести.
Сегодня мы вместе с Shuba добавим пикантности вашим любимым блюдам и приготовим соус на основе чили. Для этого рецепта подойдет и зеленый перец чили, но лучше все же использовать красній — тогда цвет соуса будет ярким и красивым. А если положите меньше сахара, будете лучше чувствовать остроту соуса.
Как приготовить соус чили
Ингредиенты на 4 порции:
- красный перец чили — 300 г;
- чеснок, зубчики — 8 шт.;
- уксус 9% — 30 мл;
- сахар — 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Острый перец тщательно помойте, удалите все семена и плодоножки. Чеснок очистите. Сложите их в чащу блендера и взбейте все до однородного состояния.
- В полученную смесь добавьте сахар и перец, повторно взбейте до однородности.
- Соус переложите в кастрюлю, поставьте на медленный огонь и проварите под закрытой крышкой в течение 7-10 минут, периодически помешивая.
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