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Лучший соус к мясу из кило яблок: необычный рецепт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Без суеты на кухне вы приготовите вкуснятину
Без суеты на кухне вы приготовите вкуснятину. Фото shuba.life

Вы забудете о покупном майонезе

Разнообразные соусы играют важную роль в кулинарии. Они улучшают вкус блюд, добавляют остроты и пикантности.

Если вы сомневаетесь в качестве покупных соусов, Shuba предлагает рецепт необычного острого соуса к мясу. В это сложно поверить, но готовится такая заправка из яблок! Это идеальное дополнение к основным блюдам — соус сделает их вкус насыщеннее и пикантнее.

Как приготовить острый яблочный соус к мясу

Ингредиенты на 5 порций:

  • яблоки — 1 кг;
  • чеснок — 200 г;
  • горчица — 30 г;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • масло подсолнечное — 100 мл;
  • вода — 100 мл.

Способ приготовления:

  1. Яблоки помойте, очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте их кусочками.
  2. Нарезанные фрукты положите в кастрюлю, залейте водой, накройте крышкой и тушите на небольшом огне до мягкости — это должно занять около 10 минут. Полученную массу пюрируйте погружным блендером до однородного состояния.
  3. Чеснок очистите, пропустите через пресс и положите в яблочное пюре. Туда же отправьте горчицу, соль, растительное масло и все тщательно перемешайте. Доведите массу до кипения и разложите в банки. Накройте крышками и отправьте на хранение в холодильник.

Подавайте такой соус к курице по-еврейски по рецепту "Телеграфа". Вы насладитесь невероятным вкусом!

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