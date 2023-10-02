Лучший соус к мясу из кило яблок: необычный рецепт

Вы забудете о покупном майонезе

Разнообразные соусы играют важную роль в кулинарии. Они улучшают вкус блюд, добавляют остроты и пикантности.

Если вы сомневаетесь в качестве покупных соусов, Shuba предлагает рецепт необычного острого соуса к мясу. В это сложно поверить, но готовится такая заправка из яблок! Это идеальное дополнение к основным блюдам — соус сделает их вкус насыщеннее и пикантнее.

Как приготовить острый яблочный соус к мясу

Ингредиенты на 5 порций:

яблоки — 1 кг;

чеснок — 200 г;

горчица — 30 г;

соль — 1/2 ч. л.;

масло подсолнечное — 100 мл;

вода — 100 мл.

Способ приготовления:

Яблоки помойте, очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте их кусочками. Нарезанные фрукты положите в кастрюлю, залейте водой, накройте крышкой и тушите на небольшом огне до мягкости — это должно занять около 10 минут. Полученную массу пюрируйте погружным блендером до однородного состояния. Чеснок очистите, пропустите через пресс и положите в яблочное пюре. Туда же отправьте горчицу, соль, растительное масло и все тщательно перемешайте. Доведите массу до кипения и разложите в банки. Накройте крышками и отправьте на хранение в холодильник.

Подавайте такой соус к курице по-еврейски по рецепту "Телеграфа". Вы насладитесь невероятным вкусом!