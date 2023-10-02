Лучший соус к мясу из кило яблок: необычный рецепт
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Вы забудете о покупном майонезе
Разнообразные соусы играют важную роль в кулинарии. Они улучшают вкус блюд, добавляют остроты и пикантности.
Если вы сомневаетесь в качестве покупных соусов, Shuba предлагает рецепт необычного острого соуса к мясу. В это сложно поверить, но готовится такая заправка из яблок! Это идеальное дополнение к основным блюдам — соус сделает их вкус насыщеннее и пикантнее.
Как приготовить острый яблочный соус к мясу
Ингредиенты на 5 порций:
- яблоки — 1 кг;
- чеснок — 200 г;
- горчица — 30 г;
- соль — 1/2 ч. л.;
- масло подсолнечное — 100 мл;
- вода — 100 мл.
Способ приготовления:
- Яблоки помойте, очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте их кусочками.
- Нарезанные фрукты положите в кастрюлю, залейте водой, накройте крышкой и тушите на небольшом огне до мягкости — это должно занять около 10 минут. Полученную массу пюрируйте погружным блендером до однородного состояния.
- Чеснок очистите, пропустите через пресс и положите в яблочное пюре. Туда же отправьте горчицу, соль, растительное масло и все тщательно перемешайте. Доведите массу до кипения и разложите в банки. Накройте крышками и отправьте на хранение в холодильник.
Подавайте такой соус к курице по-еврейски по рецепту "Телеграфа". Вы насладитесь невероятным вкусом!