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Ни одно блюдо не обойдется без него: за рецептом такого соуса барбекю выстроится очередь

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Соус барбекю - идеально к мясу
Соус барбекю - идеально к мясу. Фото shuba.life

Просто, вкусно и очень быстро

Мы все любим соусы, не правда ли? Они подчеркивают и дополняют любимое блюдо, без соуса оно кажется будто незавершенным.

Давайте приготовим универсальный соус барбекю, который подойдет буквально к любому блюду: и к курице, и к свинине, и к фасоли. Его можно использовать в качестве соуса для пиццы, фрикаделек или мясного рулета. Соус по рецепту Shuba сочетает в себе сладкие и острые нотки, имеет пряный вкус благодаря специям и нравится всем без исключения. Поэтому берем необходимые ингредиенты и идем готовить!

Как приготовить соус барбекю

Ингредиенты на 6 порций:

  • кетчуп — 6 ст. л.;
  • паста томатная — 4 ст. л.;
  • вино белое сухое — 4 ст. л.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • хрен — 5 г;
  • вустерский соус — 1 ст. л.;
  • базилик, веточка — 15 г;
  • красный перец чили — 1/2 ч. л.;
  • уксус яблочный — 50 мл;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Чеснок и хрен очистите. Нарежьте их произвольными кусочками и сложите в чашу блендера. Туда же добавьте все ингредиенты. Измельчите все.
  2. Полученную однородную массу перелейте в кастрюльку и кипятите на маленьком огне примерно 20-30 минут, постоянно помешивая. Посолите и поперчите по вкусу, охладите и налейте в соусник.

Ранее мы рассказывали, чем можно заменить майонез. Это советы подойдут тем, кто ищет замену калорийному соусу.

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#Рецепт #Соус #Готовим дома