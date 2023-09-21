Ни одно блюдо не обойдется без него: за рецептом такого соуса барбекю выстроится очередь
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Просто, вкусно и очень быстро
Мы все любим соусы, не правда ли? Они подчеркивают и дополняют любимое блюдо, без соуса оно кажется будто незавершенным.
Давайте приготовим универсальный соус барбекю, который подойдет буквально к любому блюду: и к курице, и к свинине, и к фасоли. Его можно использовать в качестве соуса для пиццы, фрикаделек или мясного рулета. Соус по рецепту Shuba сочетает в себе сладкие и острые нотки, имеет пряный вкус благодаря специям и нравится всем без исключения. Поэтому берем необходимые ингредиенты и идем готовить!
Как приготовить соус барбекю
Ингредиенты на 6 порций:
- кетчуп — 6 ст. л.;
- паста томатная — 4 ст. л.;
- вино белое сухое — 4 ст. л.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- хрен — 5 г;
- вустерский соус — 1 ст. л.;
- базилик, веточка — 15 г;
- красный перец чили — 1/2 ч. л.;
- уксус яблочный — 50 мл;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Чеснок и хрен очистите. Нарежьте их произвольными кусочками и сложите в чашу блендера. Туда же добавьте все ингредиенты. Измельчите все.
- Полученную однородную массу перелейте в кастрюльку и кипятите на маленьком огне примерно 20-30 минут, постоянно помешивая. Посолите и поперчите по вкусу, охладите и налейте в соусник.
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