Пиріг просто тане в роті: "Шарлотка" за 15 хвилин

Шарлотка з яблуками — найшвидший та дуже смачний пиріг

Якщо ви любите смачну випічку, яка готується швидко, то радимо звернути увагу на цей рецепт. Ви отримаєте надзвичайно смачний пиріг, витративши на приготування декілька хвилин.

Випічка виходить ароматною, вологою та пишною. А рецептом з нами поділилися на порталі "Своїми руками".

Як приготувати яблучну шарлотку

Інгредієнти:

яйця — 4 шт.;

цукор — 200 г;

борошно — 150 г;

сіль — щіпка;

розпушувач — 1 ч.л;

яблука — 4 шт.;

лимонний сік — 3 ч. л;

кориця за смаком;

ванілін.

Спосіб приготування:

Яблука помити, почистити, нарізати тонкими скибочками, збризнути соком лимона. Краще обирати кисло-солодкі яблука для балансу. Яйця збити з дрібкою солі, додати ванілін, цукор, збити до збільшення маси. Частинами додати просіяне борошно з розпушувачем, збити. Додати яблука, перемішати. Тісто вилити у застелену пергаментом та змащену вершковим маслом форму. Запікати протягом 40-50 хвилин у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці.

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