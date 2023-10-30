Без добавки не обійдеться: італійський пиріг з горіхами нашвидкуруч
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Горіховий пиріг приготувати зовсім не складно і він подарує море задоволення
Надзвичайно смачний та легкий у приготуванні горіховий пиріг, який сподобається практично кожному. Тісто виходить ніжним і повітряним з горіховим смаком.
Випічка чудово пасуватиме до чаю чи кави, а оскільки зараз якраз сезон волоських горіхів, пиріг можна буде пекти чи не щодня. Рецептом з нами поділилися на порталі "Бабусині рецепти".
Як приготувати горіховий пиріг
Інгредієнти:
Бісквіт
- вершкове масло – 70 г;
- цукор – 70 г;
- ванільний цукор – 8 г;
- яйця – 2 шт.;
- сметана – 130 г;
- борошно – 150 г;
- розпушувач – 10 г.
Начинка:
- волоські горіхи – 100 г;
- цукор – 70 г;
- вершкове масло – 30 г.
Спосіб приготування:
- До розм'якшеного вершкового масла додати цукор та ванільний цукор. Збити міксером до однорідної маси.
- Додати яйця, збити до однорідності.
- Додати сметану, збити.
- Поступово додати просіяне борошно з розпушувачем, замісити тісто.
- Волоські горіхи подрібнити в блендері. Додати до них цукор та розтоплене вершкове масло, змішати.
- У застелену пергаментом форму викласти половину тіста. Викласти на тісто частину начинки рівним шаром, розрівняти. Накрити іншою половиною тіста. Зверху присипати начинкою, що залишилася.
- Випікати пиріг у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин.
Якщо ви любите смачну випічку, рекомендуємо також приготувати пиріг зі сливами. Слива надає пирогу ніжного аромату та невеликої кислинки.