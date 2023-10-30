Без добавки не обійдеться: італійський пиріг з горіхами нашвидкуруч

Горіховий пиріг приготувати зовсім не складно і він подарує море задоволення

Надзвичайно смачний та легкий у приготуванні горіховий пиріг, який сподобається практично кожному. Тісто виходить ніжним і повітряним з горіховим смаком.

Випічка чудово пасуватиме до чаю чи кави, а оскільки зараз якраз сезон волоських горіхів, пиріг можна буде пекти чи не щодня. Рецептом з нами поділилися на порталі "Бабусині рецепти".

Як приготувати горіховий пиріг

Інгредієнти:

Бісквіт

вершкове масло – 70 г;

цукор – 70 г;

ванільний цукор – 8 г;

яйця – 2 шт.;

сметана – 130 г;

борошно – 150 г;

розпушувач – 10 г.

Начинка:

волоські горіхи – 100 г;

цукор – 70 г;

вершкове масло – 30 г.

Спосіб приготування:

До розм'якшеного вершкового масла додати цукор та ванільний цукор. Збити міксером до однорідної маси. Додати яйця, збити до однорідності. Додати сметану, збити. Поступово додати просіяне борошно з розпушувачем, замісити тісто. Волоські горіхи подрібнити в блендері. Додати до них цукор та розтоплене вершкове масло, змішати. У застелену пергаментом форму викласти половину тіста. Викласти на тісто частину начинки рівним шаром, розрівняти. Накрити іншою половиною тіста. Зверху присипати начинкою, що залишилася. Випікати пиріг у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин.

Якщо ви любите смачну випічку, рекомендуємо також приготувати пиріг зі сливами. Слива надає пирогу ніжного аромату та невеликої кислинки.