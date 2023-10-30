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Без добавки не обійдеться: італійський пиріг з горіхами нашвидкуруч

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Уже після першого шматочка ви не зможете спинитися
Уже після першого шматочка ви не зможете спинитися. Фото babusyni-retsepty.com.ua

Горіховий пиріг приготувати зовсім не складно і він подарує море задоволення

Надзвичайно смачний та легкий у приготуванні горіховий пиріг, який сподобається практично кожному. Тісто виходить ніжним і повітряним з горіховим смаком.

Випічка чудово пасуватиме до чаю чи кави, а оскільки зараз якраз сезон волоських горіхів, пиріг можна буде пекти чи не щодня. Рецептом з нами поділилися на порталі "Бабусині рецепти".

Як приготувати горіховий пиріг

Інгредієнти:

Бісквіт

  • вершкове масло – 70 г;
  • цукор – 70 г;
  • ванільний цукор – 8 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • сметана – 130 г;
  • борошно – 150 г;
  • розпушувач – 10 г.

Начинка:

  • волоські горіхи – 100 г;
  • цукор – 70 г;
  • вершкове масло – 30 г.

Спосіб приготування:

  1. До розм'якшеного вершкового масла додати цукор та ванільний цукор. Збити міксером до однорідної маси.
  2. Додати яйця, збити до однорідності.
  3. Додати сметану, збити.
  4. Поступово додати просіяне борошно з розпушувачем, замісити тісто.
  5. Волоські горіхи подрібнити в блендері. Додати до них цукор та розтоплене вершкове масло, змішати.
  6. У застелену пергаментом форму викласти половину тіста. Викласти на тісто частину начинки рівним шаром, розрівняти. Накрити іншою половиною тіста. Зверху присипати начинкою, що залишилася.
  7. Випікати пиріг у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин.

Якщо ви любите смачну випічку, рекомендуємо також приготувати пиріг зі сливами. Слива надає пирогу ніжного аромату та невеликої кислинки.

Теги:
#Горіхи #Пиріг #Випічка #Готуємо вдома