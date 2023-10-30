Без добавки не обойдется: итальянский пирог с орехами на скорую руку

Ореховый пирог приготовить совсем не сложно и он подарит море удовольствия

Очень вкусный и легкий в приготовлении ореховый пирог, который понравится практически каждому. Тесто выходит нежным и воздушным с ореховым вкусом.

Выпечка прекрасно подойдет к чаю или кофе, а поскольку сейчас как раз сезон грецких орехов, пирог можно будет печь ежедневно. Рецептом с нами поделились на портале "Бабушкины рецепты".

Как приготовить ореховый пирог

Ингредиенты:

Бисквит

сливочное масло – 70 г;

сахар – 70 г;

ванильный сахар – 8 г;

яйца – 2 шт.;

сметана – 130 г;

мука – 150 г;

разрыхлитель – 10 г.

Начинка:

грецкие орехи – 100 г;

сахар – 70 г;

сливочное масло – 30 г.

Способ приготовления:

К размягченному сливочному маслу добавить сахар и ванильный сахар. Взбить миксером до однородной массы. Добавить яйца, взбить до однородности. Добавить сметану, взбить. Постепенно добавить просеянную муку с разрыхлителем, замесить тесто. Грецкие орехи измельчить в блендере. Добавить к ним сахар и растопленное сливочное масло, смешать. В застеленную пергаментом форму выложить половину теста. Выложить на тесто часть начинки ровным слоем, разровнять. Накрыть другой половиной теста. Сверху присыпать оставшейся начинкой. Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут.

Если вы любите вкусную выпечку, рекомендуем также приготовить пирог со сливами. Слива придает пирогу нежный аромат и небольшую кислинку.