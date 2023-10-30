Без добавки не обойдется: итальянский пирог с орехами на скорую руку
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Ореховый пирог приготовить совсем не сложно и он подарит море удовольствия
Очень вкусный и легкий в приготовлении ореховый пирог, который понравится практически каждому. Тесто выходит нежным и воздушным с ореховым вкусом.
Выпечка прекрасно подойдет к чаю или кофе, а поскольку сейчас как раз сезон грецких орехов, пирог можно будет печь ежедневно. Рецептом с нами поделились на портале "Бабушкины рецепты".
Как приготовить ореховый пирог
Ингредиенты:
Бисквит
- сливочное масло – 70 г;
- сахар – 70 г;
- ванильный сахар – 8 г;
- яйца – 2 шт.;
- сметана – 130 г;
- мука – 150 г;
- разрыхлитель – 10 г.
Начинка:
- грецкие орехи – 100 г;
- сахар – 70 г;
- сливочное масло – 30 г.
Способ приготовления:
- К размягченному сливочному маслу добавить сахар и ванильный сахар. Взбить миксером до однородной массы.
- Добавить яйца, взбить до однородности.
- Добавить сметану, взбить.
- Постепенно добавить просеянную муку с разрыхлителем, замесить тесто.
- Грецкие орехи измельчить в блендере. Добавить к ним сахар и растопленное сливочное масло, смешать.
- В застеленную пергаментом форму выложить половину теста. Выложить на тесто часть начинки ровным слоем, разровнять. Накрыть другой половиной теста. Сверху присыпать оставшейся начинкой.
- Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут.
Если вы любите вкусную выпечку, рекомендуем также приготовить пирог со сливами. Слива придает пирогу нежный аромат и небольшую кислинку.