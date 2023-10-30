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Без добавки не обойдется: итальянский пирог с орехами на скорую руку

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Уже после первого кусочка вы не сможете остановиться
Уже после первого кусочка вы не сможете остановиться. Фото babusyni-retsepty.com.ua

Ореховый пирог приготовить совсем не сложно и он подарит море удовольствия

Очень вкусный и легкий в приготовлении ореховый пирог, который понравится практически каждому. Тесто выходит нежным и воздушным с ореховым вкусом.

Выпечка прекрасно подойдет к чаю или кофе, а поскольку сейчас как раз сезон грецких орехов, пирог можно будет печь ежедневно. Рецептом с нами поделились на портале "Бабушкины рецепты".

Как приготовить ореховый пирог

Ингредиенты:

Бисквит

  • сливочное масло – 70 г;
  • сахар – 70 г;
  • ванильный сахар – 8 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • сметана – 130 г;
  • мука – 150 г;
  • разрыхлитель – 10 г.

Начинка:

  • грецкие орехи – 100 г;
  • сахар – 70 г;
  • сливочное масло – 30 г.

Способ приготовления:

  1. К размягченному сливочному маслу добавить сахар и ванильный сахар. Взбить миксером до однородной массы.
  2. Добавить яйца, взбить до однородности.
  3. Добавить сметану, взбить.
  4. Постепенно добавить просеянную муку с разрыхлителем, замесить тесто.
  5. Грецкие орехи измельчить в блендере. Добавить к ним сахар и растопленное сливочное масло, смешать.
  6. В застеленную пергаментом форму выложить половину теста. Выложить на тесто часть начинки ровным слоем, разровнять. Накрыть другой половиной теста. Сверху присыпать оставшейся начинкой.
  7. Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут.

Если вы любите вкусную выпечку, рекомендуем также приготовить пирог со сливами. Слива придает пирогу нежный аромат и небольшую кислинку.

Теги:
#Орехи #Пирог #Выпечка #Готовим дома