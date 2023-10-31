Традиційний німецький шніцель: найпростіший спосіб приготувати м’ясо

Ви його із задоволенням приготуєте та із задоволенням з’їсте

Ми часто готуємо на нашій кухні різні м’ясні страви. І якщо вам набридли класичні котлети, пропонуємо приготувати традиційний німецький шніцель — швидку і просту страву зі свинини в хрумкому паніруванні.

Приготувати його за рецептом "Фокусу" не важко. Для цієї страви найкраще використовувати відбивну зі свинячої корейки без кісточки, нарізану не надто товсто, але й не надто тонко.

Як приготувати традиційний німецький шніцель

Інгредієнти:

4 свинячі відбивні;

сіль і перець;

4 ст. л. вершкового масла;

рослинна олія для смаження;

1/2 ст. борошна;

1 ст. звичайних панірувальних сухарів;

2 яйця, трохи збитих;

скибочки лимона та свіжа петрушка (для подачі).

Спосіб приготування:

Свинячі котлети посоліть, поперчіть. Помістіть їх між двома листами поліетиленової плівки та відбийте молотком для м’яса або качалкою, поки вони не стануть тонкими. У сотейнику середнього розміру розтопіть 2 ст. л. вершкового масла, додайте достатньо рослинної олії, щоб покрити дно, добре нагрійте на сильному вогні. Борошно та панірувальні сухарі відправте в різні неглибокі тарілки, збиті яйця помістіть у неглибоку миску. Шніцель обваляйте спочатку в муці, далі у збитих яйцях, потім у сухарях і струсіть зайве. Надішліть шніцель на сковороду і смажте в гарячому маслі по 1-2 хвилини з кожного боку до золотистого кольору. Перекладіть м’ясо на блюдо, застелене паперовим рушником. При подачі прикрасьте гарячий шніцель скибочками лимона та петрушкою.

Рекомендуємо урізноманітнити м’ясне меню та приготувати печінкові котлети за рецептом "Телеграфа". Їх можна спокійно подавати навіть на святковий стіл.