Традиционный немецкий шницель: самый просто способ приготовить мясо

Вы его с удовольствием приготовите и с удовольствием съедите

Мы часто готовим на нашей кухне самые разные мясные блюда. И если вам надоели классические котлеты, предлагаем приготовить традиционный немецкий шницель — быстрое и простое блюдо из свинины в хрустящей панировке.

Приготовить его по рецепту "Фокуса" не составит труда. Для этого блюда лучше всего использовать отбивную из свиной корейки без косточки, нарезанную не слишком толсто, но и не слишком тонко.

Как приготовить традиционный немецкий шницель

Ингредиенты:

4 свиные отбивные;

соль и перец;

4 ст. л. сливочного масла;

растительное масло для жарки;

1/2 ст. муки;

1 ст. обычных панировочных сухарей;

2 яйца, слегка взбитых;

ломтики лимона и свежая петрушка (для подачи).

Способ приготовления:

Свиные котлеты посолите, поперчите. Поместите их между двумя листами полиэтиленовой пленки и отбейте молотком для мяса или скалкой, пока они не станут тонкими. В сотейнике среднего размера растопите 2 ст. л. сливочного масла, добавьте достаточно растительного масла, чтобы покрыть дно, хорошо нагрейте на сильном огне. Муку и панировочные сухари отправите в разные неглубокие тарелки, взбитые яйца поместите в неглубокую миску. Шницель обваляйте сначала в муке, далее во взбитых яйцах, потом в сухарях и стряхните лишнее. Отправьте шницель на сковороду и жарьте в горячем масле по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Переложите мясо на блюдо, застеленное бумажным полотенцем. При подаче украсьте горячий шницель ломтиками лимона и петрушкой.

Рекомендуем разнообразить мясное меню и приготовить печеночные котлеты по рецепту "Телеграфа". Их спокойно можно подавать даже на праздничный стол.