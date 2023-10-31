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Традиционный немецкий шницель: самый просто способ приготовить мясо

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Это сытное блюдо для всей семьи
Это сытное блюдо для всей семьи. Фото focus.ua

Вы его с удовольствием приготовите и с удовольствием съедите

Мы часто готовим на нашей кухне самые разные мясные блюда. И если вам надоели классические котлеты, предлагаем приготовить традиционный немецкий шницель — быстрое и простое блюдо из свинины в хрустящей панировке.

Приготовить его по рецепту "Фокуса" не составит труда. Для этого блюда лучше всего использовать отбивную из свиной корейки без косточки, нарезанную не слишком толсто, но и не слишком тонко.

Как приготовить традиционный немецкий шницель

Ингредиенты:

  • 4 свиные отбивные;
  • соль и перец;
  • 4 ст. л. сливочного масла;
  • растительное масло для жарки;
  • 1/2 ст. муки;
  • 1 ст. обычных панировочных сухарей;
  • 2 яйца, слегка взбитых;
  • ломтики лимона и свежая петрушка (для подачи).

Способ приготовления:

  1. Свиные котлеты посолите, поперчите. Поместите их между двумя листами полиэтиленовой пленки и отбейте молотком для мяса или скалкой, пока они не станут тонкими.
  2. В сотейнике среднего размера растопите 2 ст. л. сливочного масла, добавьте достаточно растительного масла, чтобы покрыть дно, хорошо нагрейте на сильном огне.
  3. Муку и панировочные сухари отправите в разные неглубокие тарелки, взбитые яйца поместите в неглубокую миску.
  4. Шницель обваляйте сначала в муке, далее во взбитых яйцах, потом в сухарях и стряхните лишнее. Отправьте шницель на сковороду и жарьте в горячем масле по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
  5. Переложите мясо на блюдо, застеленное бумажным полотенцем. При подаче украсьте горячий шницель ломтиками лимона и петрушкой.

Рекомендуем разнообразить мясное меню и приготовить печеночные котлеты по рецепту "Телеграфа". Их спокойно можно подавать даже на праздничный стол.

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#Рецепт #Свинина #Готовим дома