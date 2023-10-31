Традиционный немецкий шницель: самый просто способ приготовить мясо
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Вы его с удовольствием приготовите и с удовольствием съедите
Мы часто готовим на нашей кухне самые разные мясные блюда. И если вам надоели классические котлеты, предлагаем приготовить традиционный немецкий шницель — быстрое и простое блюдо из свинины в хрустящей панировке.
Приготовить его по рецепту "Фокуса" не составит труда. Для этого блюда лучше всего использовать отбивную из свиной корейки без косточки, нарезанную не слишком толсто, но и не слишком тонко.
Как приготовить традиционный немецкий шницель
Ингредиенты:
- 4 свиные отбивные;
- соль и перец;
- 4 ст. л. сливочного масла;
- растительное масло для жарки;
- 1/2 ст. муки;
- 1 ст. обычных панировочных сухарей;
- 2 яйца, слегка взбитых;
- ломтики лимона и свежая петрушка (для подачи).
Способ приготовления:
- Свиные котлеты посолите, поперчите. Поместите их между двумя листами полиэтиленовой пленки и отбейте молотком для мяса или скалкой, пока они не станут тонкими.
- В сотейнике среднего размера растопите 2 ст. л. сливочного масла, добавьте достаточно растительного масла, чтобы покрыть дно, хорошо нагрейте на сильном огне.
- Муку и панировочные сухари отправите в разные неглубокие тарелки, взбитые яйца поместите в неглубокую миску.
- Шницель обваляйте сначала в муке, далее во взбитых яйцах, потом в сухарях и стряхните лишнее. Отправьте шницель на сковороду и жарьте в горячем масле по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
- Переложите мясо на блюдо, застеленное бумажным полотенцем. При подаче украсьте горячий шницель ломтиками лимона и петрушкой.
Рекомендуем разнообразить мясное меню и приготовить печеночные котлеты по рецепту "Телеграфа". Их спокойно можно подавать даже на праздничный стол.