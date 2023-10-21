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Мало кто знает этот рецепт: как из полкило печени приготовить фантастические котлеты

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такие биточки вы приготовите быстро и просто
Такие биточки вы приготовите быстро и просто. Фото УНИАН

Все, что вам понадобиться, вы найдете в холодильнике

Печень — один из наиболее питательных субпродуктов. В ней содержится большое количество витаминов, минеральных солей и аминокислот. Еще из этого субпродукта можно приготовить много потрясающих блюд — например, сытные диетические оладушки или печеночный паштет.

Вместе с Foodoboz предлагаем приготовить вкуснейшие печеночные котлеты. Бюджетные биточки приготовить легко из простых продуктов, а результат понравится и вам, и вашим близким. Такую вкуснятину легко можно поставить на праздничный стол.

Как приготовить котлеты из печени

Ингредиенты:

  • печень куриная — 500-600 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • пшенная мука — 2-3 ст.л.;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Печень предварительно подморозьте. Помойте, очистите и нарежьте на мелкие кубики.
  2. Лук очистите, помойте и нарежьте кубиками, смешайте с печенью, яйцами и мукой. Все тщательно перемешайте, посолите и поперчите по своему вкусу.
  3. Из полученного фарша сформируйте котлеты, обжарьте их на сковороде с разогретым подсолнечным маслом на маленьком огне по 3 минуты с каждой стороны.

Печень можно вкусно приготовить с яблоками по рецепту "Телеграфа". Все придут в восторг от такого блюда.

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