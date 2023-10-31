Один інгредієнт — і курячі котлети будуть розкішними: незвичний рецепт

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Ми розповідали, як зробити домашні котлети особливо соковитими. Тепер ділимось цікавим рецептом котлет з курятини. Куряче філе — це завжди виклик для котлет, адже таке м’ясо часто виходить абсолютно сухим.

Та є спосіб зробити таку страву смачною. На Pixelinform поділились цікавим рецептом.

Інгредієнти:

500 г курячого філе;

2 ст. л. борошна;

1 цибулина;

2 яйця;

300 г ананасів;

сіль та перець до смаку;

200 г сиру;

2 ст. л. майонезу;

2 ст. л. олії.

Спосіб приготування:

М’ясо нарізаємо на дрібні шматочки, як для приготування рубаних котлет. Складаємо в миску, в якій плануємо замішувати фарш. Нарізаємо ананас так само дрібно, як і куряче м’ясо. Змішуємо його з куркою. Цибулю нарізаємо тонкими кільцями і обсмажуємо до м’якості. Коли трохи охолоне, теж додаємо до м’яса. Сир натираємо на дрібній тертці та змішуємо з рештою інгредієнтів. Додаємо сіль, спеції. Перемішуємо заготовку. Вологими руками формуємо котлети. Обсмажуємо по 4-5 хвилин із двох сторін на розігрітій сковороді.

Котлетки виходять дуже ніжними та ароматними. Також ми ділились рецептом смачних картопляних млинців.