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Один інгредієнт — і курячі котлети будуть розкішними: незвичний рецепт

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Цей рецепт може здатись незвичним, але котлети виходять нереально смачними
Цей рецепт може здатись незвичним, але котлети виходять нереально смачними. Фото Meta.ua

Спробуйте — інших рецептів шукати не будете

Ми розповідали, як зробити домашні котлети особливо соковитими. Тепер ділимось цікавим рецептом котлет з курятини. Куряче філе — це завжди виклик для котлет, адже таке м’ясо часто виходить абсолютно сухим.

Та є спосіб зробити таку страву смачною. На Pixelinform поділились цікавим рецептом.

Інгредієнти:

  • 500 г курячого філе;
  • 2 ст. л. борошна;
  • 1 цибулина;
  • 2 яйця;
  • 300 г ананасів;
  • сіль та перець до смаку;
  • 200 г сиру;
  • 2 ст. л. майонезу;
  • 2 ст. л. олії.

Спосіб приготування:

  1. М’ясо нарізаємо на дрібні шматочки, як для приготування рубаних котлет. Складаємо в миску, в якій плануємо замішувати фарш.
  2. Нарізаємо ананас так само дрібно, як і куряче м’ясо. Змішуємо його з куркою.
  3. Цибулю нарізаємо тонкими кільцями і обсмажуємо до м’якості. Коли трохи охолоне, теж додаємо до м’яса.
  4. Сир натираємо на дрібній тертці та змішуємо з рештою інгредієнтів. Додаємо сіль, спеції. Перемішуємо заготовку.
  5. Вологими руками формуємо котлети. Обсмажуємо по 4-5 хвилин із двох сторін на розігрітій сковороді.

Котлетки виходять дуже ніжними та ароматними. Також ми ділились рецептом смачних картопляних млинців.

Теги:
#Рецепт #Курятина #Ананас #Котлети