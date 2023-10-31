Один інгредієнт — і курячі котлети будуть розкішними: незвичний рецепт
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Спробуйте — інших рецептів шукати не будете
Ми розповідали, як зробити домашні котлети особливо соковитими. Тепер ділимось цікавим рецептом котлет з курятини. Куряче філе — це завжди виклик для котлет, адже таке м’ясо часто виходить абсолютно сухим.
Та є спосіб зробити таку страву смачною. На Pixelinform поділились цікавим рецептом.
Інгредієнти:
- 500 г курячого філе;
- 2 ст. л. борошна;
- 1 цибулина;
- 2 яйця;
- 300 г ананасів;
- сіль та перець до смаку;
- 200 г сиру;
- 2 ст. л. майонезу;
- 2 ст. л. олії.
Спосіб приготування:
- М’ясо нарізаємо на дрібні шматочки, як для приготування рубаних котлет. Складаємо в миску, в якій плануємо замішувати фарш.
- Нарізаємо ананас так само дрібно, як і куряче м’ясо. Змішуємо його з куркою.
- Цибулю нарізаємо тонкими кільцями і обсмажуємо до м’якості. Коли трохи охолоне, теж додаємо до м’яса.
- Сир натираємо на дрібній тертці та змішуємо з рештою інгредієнтів. Додаємо сіль, спеції. Перемішуємо заготовку.
- Вологими руками формуємо котлети. Обсмажуємо по 4-5 хвилин із двох сторін на розігрітій сковороді.
Котлетки виходять дуже ніжними та ароматними. Також ми ділились рецептом смачних картопляних млинців.