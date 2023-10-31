Один ингредиент – и куриные котлеты будут роскошными: необычный рецепт
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Мы рассказывали, как сделать домашние котлеты особенно сочными. Теперь делимся интересным рецептом котлет из курятины. Куриное филе – это всегда вызов для котлет, ведь такое мясо часто получается совершенно сухим.
Но есть способ сделать такое блюдо вкусным. На Pixelinform поделились интересным рецептом.
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе;
- 2 ст. л. муки;
- 1 луковица;
- 2 яйца;
- 300 г ананасов;
- соль и перец по вкусу;
- 200 г творога;
- 2 ст. л. майонеза;
- 2 ст. л. растительного масла.
Способ приготовления:
- Мясо нарезаем на мелкие кусочки как для приготовления рубленых котлет. Складываем в миску, в которой планируем замешивать фарш.
- Нарезаем ананас так же мелко, как куриное мясо. Смешиваем его с курицей.
- Лук нарезаем тонкими колечками и обжариваем до мягкости. Когда немного остынет, тоже добавляем к мясу.
- Сыр натираем на мелкой терке и смешиваем с остальными ингредиентами. Добавляем соль, специи. Перемешиваем заготовку.
- Влажными руками формируем котлеты. Обжариваем по 4-5 минут с двух сторон на разогретой сковороде.
Котлетки получаются очень нежными и ароматными. Также мы делились рецептом вкусных картофельных блинчиков.