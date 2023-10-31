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Один ингредиент – и куриные котлеты будут роскошными: необычный рецепт

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Этот рецепт может показаться необычным, но котлеты получаются нереально вкусными
Этот рецепт может показаться необычным, но котлеты получаются нереально вкусными. Фото Meta.ua

Попробуйте других рецептов искать не будете

Мы рассказывали, как сделать домашние котлеты особенно сочными. Теперь делимся интересным рецептом котлет из курятины. Куриное филе – это всегда вызов для котлет, ведь такое мясо часто получается совершенно сухим.

Но есть способ сделать такое блюдо вкусным. На Pixelinform поделились интересным рецептом.

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе;
  • 2 ст. л. муки;
  • 1 луковица;
  • 2 яйца;
  • 300 г ананасов;
  • соль и перец по вкусу;
  • 200 г творога;
  • 2 ст. л. майонеза;
  • 2 ст. л. растительного масла.

Способ приготовления:

  1. Мясо нарезаем на мелкие кусочки как для приготовления рубленых котлет. Складываем в миску, в которой планируем замешивать фарш.
  2. Нарезаем ананас так же мелко, как куриное мясо. Смешиваем его с курицей.
  3. Лук нарезаем тонкими колечками и обжариваем до мягкости. Когда немного остынет, тоже добавляем к мясу.
  4. Сыр натираем на мелкой терке и смешиваем с остальными ингредиентами. Добавляем соль, специи. Перемешиваем заготовку.
  5. Влажными руками формируем котлеты. Обжариваем по 4-5 минут с двух сторон на разогретой сковороде.

Котлетки получаются очень нежными и ароматными. Также мы делились рецептом вкусных картофельных блинчиков.

Теги:
#Рецепт #Курятина #Ананас #Котлеты