Один ингредиент – и куриные котлеты будут роскошными: необычный рецепт

Попробуйте других рецептов искать не будете

Мы рассказывали, как сделать домашние котлеты особенно сочными. Теперь делимся интересным рецептом котлет из курятины. Куриное филе – это всегда вызов для котлет, ведь такое мясо часто получается совершенно сухим.

Но есть способ сделать такое блюдо вкусным. На Pixelinform поделились интересным рецептом.

Ингредиенты:

500 г куриного филе;

2 ст. л. муки;

1 луковица;

2 яйца;

300 г ананасов;

соль и перец по вкусу;

200 г творога;

2 ст. л. майонеза;

2 ст. л. растительного масла.

Способ приготовления:

Мясо нарезаем на мелкие кусочки как для приготовления рубленых котлет. Складываем в миску, в которой планируем замешивать фарш. Нарезаем ананас так же мелко, как куриное мясо. Смешиваем его с курицей. Лук нарезаем тонкими колечками и обжариваем до мягкости. Когда немного остынет, тоже добавляем к мясу. Сыр натираем на мелкой терке и смешиваем с остальными ингредиентами. Добавляем соль, специи. Перемешиваем заготовку. Влажными руками формируем котлеты. Обжариваем по 4-5 минут с двух сторон на разогретой сковороде.

Котлетки получаются очень нежными и ароматными. Также мы делились рецептом вкусных картофельных блинчиков.