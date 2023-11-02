Родом з дитинства: пишні ванільні булочки

Найніжніше дріжджове тісто з ванільним ароматом

Пишні та ароматні домашні булочки навряд чи когось залишать байдужим. Вони підкорюють кожного, хто хоч раз відчує цей дивовижний аромат.

Саме такі булочки, що нагадують смак, як у дитинстві, ми пропонуємо приготувати. А рецептом із нами поділилися на порталі "Домашній".

Як приготувати ванільні булочки

Інгредієнти:

Тісто

Дріжджі сухі – 8 г

Борошно – 600 г

Молоко — 250 мл

Жовтки – 4 шт.

Вершкове масло – 100 г

Ванілін — 2 пак.

Цукор – 100 г

Дрібка солі

Обмазування

Жовток – 1 шт.

Вершки – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

У тепле молоко додати дріжджі, 2 ст. л. цукру, 2 ст. л. борошна, перемішати, накрити миску рушником і поставити в тепле місце на 15 хвилин. Додати цукор, жовтки, розм’якшене вершкове масло, ванілін, перемішати. Поступово додати просіяне борошно, замісити тісто. Воно має бути м’яким і не липнути до рук. Тісто покласти в миску, змащену олією, накрити рушником, поставити в тепле місце на 30 хвилин. Викласти тісто на стіл, трохи підім’яти. Сформувати булочки та викласти їх на деко на невеликій відстані один від одного. Поставити у тепле місце. Коли булочки піднімуться, змастити їх жовтком, змішаним із вершками. Випікати близько 20-25 хвилин при температурі 200 градусів.

А якщо ви любите смачну випічку, рекомендуємо приготувати шикарні булочки з начинкою із бюджетних продуктів за рецептом "Телеграфа". Ця випічка підкорить кожного, хто хоча б випадково почує цей неймовірний аромат.