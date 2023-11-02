Родом з дитинства: пишні ванільні булочки
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Найніжніше дріжджове тісто з ванільним ароматом
Пишні та ароматні домашні булочки навряд чи когось залишать байдужим. Вони підкорюють кожного, хто хоч раз відчує цей дивовижний аромат.
Саме такі булочки, що нагадують смак, як у дитинстві, ми пропонуємо приготувати. А рецептом із нами поділилися на порталі "Домашній".
Як приготувати ванільні булочки
Інгредієнти:
Тісто
- Дріжджі сухі – 8 г
- Борошно – 600 г
- Молоко — 250 мл
- Жовтки – 4 шт.
- Вершкове масло – 100 г
- Ванілін — 2 пак.
- Цукор – 100 г
- Дрібка солі
Обмазування
- Жовток – 1 шт.
- Вершки – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- У тепле молоко додати дріжджі, 2 ст. л. цукру, 2 ст. л. борошна, перемішати, накрити миску рушником і поставити в тепле місце на 15 хвилин.
- Додати цукор, жовтки, розм’якшене вершкове масло, ванілін, перемішати.
- Поступово додати просіяне борошно, замісити тісто. Воно має бути м’яким і не липнути до рук.
- Тісто покласти в миску, змащену олією, накрити рушником, поставити в тепле місце на 30 хвилин.
- Викласти тісто на стіл, трохи підім’яти. Сформувати булочки та викласти їх на деко на невеликій відстані один від одного. Поставити у тепле місце.
- Коли булочки піднімуться, змастити їх жовтком, змішаним із вершками.
- Випікати близько 20-25 хвилин при температурі 200 градусів.
А якщо ви любите смачну випічку, рекомендуємо приготувати шикарні булочки з начинкою із бюджетних продуктів за рецептом "Телеграфа". Ця випічка підкорить кожного, хто хоча б випадково почує цей неймовірний аромат.