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Родом з дитинства: пишні ванільні булочки

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Булочки виходять пишними, повітряними, дуже м’якими і просто тануть у роті
Булочки виходять пишними, повітряними, дуже м’якими і просто тануть у роті. Фото telegra.ph

Найніжніше дріжджове тісто з ванільним ароматом

Пишні та ароматні домашні булочки навряд чи когось залишать байдужим. Вони підкорюють кожного, хто хоч раз відчує цей дивовижний аромат.

Саме такі булочки, що нагадують смак, як у дитинстві, ми пропонуємо приготувати. А рецептом із нами поділилися на порталі "Домашній".

Як приготувати ванільні булочки

Інгредієнти:

Тісто

  • Дріжджі сухі – 8 г
  • Борошно – 600 г
  • Молоко — 250 мл
  • Жовтки – 4 шт.
  • Вершкове масло – 100 г
  • Ванілін — 2 пак.
  • Цукор – 100 г
  • Дрібка солі

Обмазування

  • Жовток – 1 шт.
  • Вершки – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. У тепле молоко додати дріжджі, 2 ст. л. цукру, 2 ст. л. борошна, перемішати, накрити миску рушником і поставити в тепле місце на 15 хвилин.
  2. Додати цукор, жовтки, розм’якшене вершкове масло, ванілін, перемішати.
  3. Поступово додати просіяне борошно, замісити тісто. Воно має бути м’яким і не липнути до рук.
  4. Тісто покласти в миску, змащену олією, накрити рушником, поставити в тепле місце на 30 хвилин.
  5. Викласти тісто на стіл, трохи підім’яти. Сформувати булочки та викласти їх на деко на невеликій відстані один від одного. Поставити у тепле місце.
  6. Коли булочки піднімуться, змастити їх жовтком, змішаним із вершками.
  7. Випікати близько 20-25 хвилин при температурі 200 градусів.

А якщо ви любите смачну випічку, рекомендуємо приготувати шикарні булочки з начинкою із бюджетних продуктів за рецептом "Телеграфа". Ця випічка підкорить кожного, хто хоча б випадково почує цей неймовірний аромат.

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#Булочки #Випічка #Готуємо вдома