Родом из детства: пышные ванильные булочки

Нежнейшее дрожжевое тесто с ванильным ароматом

Пышные и ароматные домашние булочки вряд ли кого-то оставят равнодушным. Они покоряют каждого, кто хоть раз почувствует этот удивительный аромат.

Именно такие булочки, напоминающие вкус, как в детстве, мы предлагаем приготовить. А рецептом с нами поделились на портале "Домашний".

Как приготовить ванильные булочки

Ингредиенты:

Тесто

Дрожжи сухие – 8 г

Мука – 600 г

Молоко — 250 мл

Желтки – 4 шт.

Сливочное масло – 100 г

Ванилин – 2 пак.

Сахар – 100 г

Щепотка соли

Обмазка

Желток – 1 шт.

Сливки – 2 ст. л.

Способ приготовления:

В теплое молоко добавить дрожжи, 2 ст. л. сахара, 2 ст. л. муки, перемешать, накрыть миску полотенцем и поставить в теплое место на 15 минут. Добавить сахар, желтки, размягченное сливочное масло, ванилин, перемешать. Постепенно добавить просеянную муку, замесить тесто. Оно должно быть мягким и не липнуть к рукам. Тесто положить в миску, смазанную растительным маслом, накрыть полотенцем, поставить в теплое место на 30 минут. Выложить тесто на стол, немного подмять. Сформировать булочки и выложить их на противень на небольшом расстоянии друг от друга. Поставить в теплое место. Когда булочки поднимутся, смазать их желтком, смешанным со сливками. Выпекать около 20-25 минут при температуре 200 градусов.

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