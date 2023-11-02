Родом из детства: пышные ванильные булочки
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Нежнейшее дрожжевое тесто с ванильным ароматом
Пышные и ароматные домашние булочки вряд ли кого-то оставят равнодушным. Они покоряют каждого, кто хоть раз почувствует этот удивительный аромат.
Именно такие булочки, напоминающие вкус, как в детстве, мы предлагаем приготовить. А рецептом с нами поделились на портале "Домашний".
Как приготовить ванильные булочки
Ингредиенты:
Тесто
- Дрожжи сухие – 8 г
- Мука – 600 г
- Молоко — 250 мл
- Желтки – 4 шт.
- Сливочное масло – 100 г
- Ванилин – 2 пак.
- Сахар – 100 г
- Щепотка соли
Обмазка
- Желток – 1 шт.
- Сливки – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- В теплое молоко добавить дрожжи, 2 ст. л. сахара, 2 ст. л. муки, перемешать, накрыть миску полотенцем и поставить в теплое место на 15 минут.
- Добавить сахар, желтки, размягченное сливочное масло, ванилин, перемешать.
- Постепенно добавить просеянную муку, замесить тесто. Оно должно быть мягким и не липнуть к рукам.
- Тесто положить в миску, смазанную растительным маслом, накрыть полотенцем, поставить в теплое место на 30 минут.
- Выложить тесто на стол, немного подмять. Сформировать булочки и выложить их на противень на небольшом расстоянии друг от друга. Поставить в теплое место.
- Когда булочки поднимутся, смазать их желтком, смешанным со сливками.
- Выпекать около 20-25 минут при температуре 200 градусов.
А если вы любите вкусную выпечку, рекомендуем приготовить шикарные булочки с начинкой из бюджетных продуктов по рецепту "Телеграфа". Эта выпечка покорит каждого, кто хотя бы случайно услышит этот невероятный аромат.