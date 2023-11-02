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Родом из детства: пышные ванильные булочки

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Булочки получаются пышными, воздушными, очень мягкими и просто тают во рту
Булочки получаются пышными, воздушными, очень мягкими и просто тают во рту. Фото telegra.ph

Нежнейшее дрожжевое тесто с ванильным ароматом

Пышные и ароматные домашние булочки вряд ли кого-то оставят равнодушным. Они покоряют каждого, кто хоть раз почувствует этот удивительный аромат.

Именно такие булочки, напоминающие вкус, как в детстве, мы предлагаем приготовить. А рецептом с нами поделились на портале "Домашний".

Как приготовить ванильные булочки

Ингредиенты:

Тесто

  • Дрожжи сухие – 8 г
  • Мука – 600 г
  • Молоко — 250 мл
  • Желтки – 4 шт.
  • Сливочное масло – 100 г
  • Ванилин – 2 пак.
  • Сахар – 100 г
  • Щепотка соли

Обмазка

  • Желток – 1 шт.
  • Сливки – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. В теплое молоко добавить дрожжи, 2 ст. л. сахара, 2 ст. л. муки, перемешать, накрыть миску полотенцем и поставить в теплое место на 15 минут.
  2. Добавить сахар, желтки, размягченное сливочное масло, ванилин, перемешать.
  3. Постепенно добавить просеянную муку, замесить тесто. Оно должно быть мягким и не липнуть к рукам.
  4. Тесто положить в миску, смазанную растительным маслом, накрыть полотенцем, поставить в теплое место на 30 минут.
  5. Выложить тесто на стол, немного подмять. Сформировать булочки и выложить их на противень на небольшом расстоянии друг от друга. Поставить в теплое место.
  6. Когда булочки поднимутся, смазать их желтком, смешанным со сливками.
  7. Выпекать около 20-25 минут при температуре 200 градусов.

А если вы любите вкусную выпечку, рекомендуем приготовить шикарные булочки с начинкой из бюджетных продуктов по рецепту "Телеграфа". Эта выпечка покорит каждого, кто хотя бы случайно услышит этот невероятный аромат.

Теги:
#Булочки #Выпечка #Готовим дома