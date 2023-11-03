Залийте картоплю молоком - і вечеря готова: солона запіканка за лічені хвилини

Швидка та проста у приготуванні страва

Приготувати незвичайну вечерю можна із простих продуктів, що є у кожному домі – картоплі та молока. Готується вона за лічені хвилини, а смак перевершує усі очікування.

Картопляна запіканка сподобається усій сім'ї. А рецептом з нами поділилися на порталі "Філіжанка кави".

Як приготувати картопляну запіканку

Інгредієнти:

Картопля

Цибуля — 2 шт.

Вершкове масло — 30 г

Молоко

Сіль, чорний перець, сушений часник (за смаком)

Спосіб приготування:

Цибулю нарізати кубиками, обсмажити на сковороді протягом 5 хвилин. Додати сушений часник, перець, дрібку цукру і трохи солі, обсмажити ще 5 хвилин, допоки цибуля не стане прозорою. Картоплю нарізати тонкими пластинками. Викласти шар цибулі у форму, зверху частину картоплі, перекласти так шарами, поки не закінчаться продукти. Посолити і поперчити. Залити картоплю молоком не покриваючи її. Запікати близько години при температурі 180 градусів. Якщо картопля швидко підрум'янюється, її можна накрити фольгою. За 10 хвилин до закінчення, фольгу потрібно зняти та за бажанням присипати натертим сиром.

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