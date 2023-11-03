Залийте картоплю молоком - і вечеря готова: солона запіканка за лічені хвилини
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Швидка та проста у приготуванні страва
Приготувати незвичайну вечерю можна із простих продуктів, що є у кожному домі – картоплі та молока. Готується вона за лічені хвилини, а смак перевершує усі очікування.
Картопляна запіканка сподобається усій сім'ї. А рецептом з нами поділилися на порталі "Філіжанка кави".
Як приготувати картопляну запіканку
Інгредієнти:
- Картопля
- Цибуля — 2 шт.
- Вершкове масло — 30 г
- Молоко
- Сіль, чорний перець, сушений часник (за смаком)
Спосіб приготування:
- Цибулю нарізати кубиками, обсмажити на сковороді протягом 5 хвилин.
- Додати сушений часник, перець, дрібку цукру і трохи солі, обсмажити ще 5 хвилин, допоки цибуля не стане прозорою.
- Картоплю нарізати тонкими пластинками.
- Викласти шар цибулі у форму, зверху частину картоплі, перекласти так шарами, поки не закінчаться продукти. Посолити і поперчити.
- Залити картоплю молоком не покриваючи її.
- Запікати близько години при температурі 180 градусів. Якщо картопля швидко підрум'янюється, її можна накрити фольгою. За 10 хвилин до закінчення, фольгу потрібно зняти та за бажанням присипати натертим сиром.
А якщо ви любите незвичайні страви, рекомендуємо також приготувати вечерю по-корейськи за пів години. У ній хрусткість огірків дуже добре поєднується з м’якістю м’яса, а підливка посилить аромат та смак.