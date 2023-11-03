Залейте картофель молоком – и ужин готов: соленая запеканка за считанные минуты

Быстрое и простое в приготовлении блюдо

Приготовить необычный ужин можно из простых продуктов, которые есть в каждом доме – картофеля и молока. Готовится он за считанные минуты, а вкус превосходит все ожидания.

Картофельная запеканка понравится всей семье. А рецептом с нами поделились на портале "Філажанка кави".

Как приготовить картофельную запеканку

Ингредиенты:

Картофель

Лук – 2 шт.

Сливочное масло — 30 г

Молоко

Соль, черный перец, сушеный чеснок (по вкусу)

Способ приготовления:

Лук порезать кубиками, обжарить на сковороде в течение 5 минут. Добавить сушеный чеснок, перец, щепотку сахара и немного соли, обжарить еще 5 минут, пока лук не станет прозрачным. Картошку нарезать тонкими пластинками. Выложить слой лука в форму, сверху часть картофеля, переложить так слоями, пока не закончатся продукты. Посолить и поперчить. Залить картофель молоком не покрывая его. Запекать около часа при температуре 180 градусов. Если картофель быстро подрумянивается, его можно накрыть фольгой. За 10 минут до окончания фольгу нужно снять и по желанию присыпать натертым сыром.

А если вы любите необычные блюда, рекомендуем также приготовить ужин по-корейски за полчаса. В нем хрусткость огурцов очень хорошо сочетается с мягкостью мяса, а подливка усилит аромат и вкус.