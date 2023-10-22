Сытный ужин за 15 минут: просто пожарьте куриную грудку в необычном соусе
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Близкие восхитятся этим блюдом
Прекрасный вариант для быстрого и полезного ужина и обеда – это куриная грудка. Ее можно отварить и пожарить, запечь и добавить в салат или приготовить ее в духовке.
Если вы ищете простой и вкусный рецепт курицы, который можно быстро приготовить, то вы попали именно туда. Комок по рецепту "Ідей для сніданку та вечері" — это настоящая симфония вкуса. Попробуйте – и вы не захотите готовить по-другому, ведь блюдо принесет вам настоящее наслаждение
Как приготовить куриную грудку в соусе
Ингредиенты:
- куриная грудка – 3 шт.;
- лук – 1 шт.;
- сливки – 400 мл;
- мускатный орех – 1/2 ч. л.;
- чеснок – 5 зубчиков;
- черный молотый перец – по своему вкусу;
- петрушка – 1 пучок;
- лимон – 1/2 шт.;
- сливочное масло и растительное масло – для жарки.
Способ приготовления:
- Филе моем, делаем надрезы ромбиками (не до конца).
- Разогреваем сковороду со сливочным маслом и растительным маслом, добавляем туда 2 зубчика чеснока и выкладываем куриную грудку. Обжариваем мясо с обеих сторон до золотистого цвета. Выкладываем на некоторое время грудку и чеснок из сковороды.
- В сковороду добавляем нарезанный кубиками лук и обжариваем до золотистого цвета. К луку выкладываем измельченній чеснок, еще немного сливочного масла, выжимаем сок половины лимона, тушим все в течение минуты.
- Через указанное время добавляем сливки и помешивая, тушим. Через 10 минут добавляем нарезанную петрушку и куриные грудки, томим в течение 5 минут и подаем на стол.
Рекомендуем приготовить куриную грудку по рецепту "Телеграфа". Это интересное блюдо понравится абсолютно всем.