Сытный ужин за 15 минут: просто пожарьте куриную грудку в необычном соусе

Близкие восхитятся этим блюдом

Прекрасный вариант для быстрого и полезного ужина и обеда – это куриная грудка. Ее можно отварить и пожарить, запечь и добавить в салат или приготовить ее в духовке.

Если вы ищете простой и вкусный рецепт курицы, который можно быстро приготовить, то вы попали именно туда. Комок по рецепту "Ідей для сніданку та вечері" — это настоящая симфония вкуса. Попробуйте – и вы не захотите готовить по-другому, ведь блюдо принесет вам настоящее наслаждение

Как приготовить куриную грудку в соусе

Ингредиенты:

куриная грудка – 3 шт.;

лук – 1 шт.;

сливки – 400 мл;

мускатный орех – 1/2 ч. л.;

чеснок – 5 зубчиков;

черный молотый перец – по своему вкусу;

петрушка – 1 пучок;

лимон – 1/2 шт.;

сливочное масло и растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

Филе моем, делаем надрезы ромбиками (не до конца). Разогреваем сковороду со сливочным маслом и растительным маслом, добавляем туда 2 зубчика чеснока и выкладываем куриную грудку. Обжариваем мясо с обеих сторон до золотистого цвета. Выкладываем на некоторое время грудку и чеснок из сковороды. В сковороду добавляем нарезанный кубиками лук и обжариваем до золотистого цвета. К луку выкладываем измельченній чеснок, еще немного сливочного масла, выжимаем сок половины лимона, тушим все в течение минуты. Через указанное время добавляем сливки и помешивая, тушим. Через 10 минут добавляем нарезанную петрушку и куриные грудки, томим в течение 5 минут и подаем на стол.

Рекомендуем приготовить куриную грудку по рецепту "Телеграфа". Это интересное блюдо понравится абсолютно всем.