Все по 12 ложок - і пиріг на столі: смачна випічка нашвидкуруч

Знадобиться не більше 5 хвилин – і тісто для пирога готове

Якщо бажання випікати складні торти немає, проте хочеться приготувати до чаю щось смачненьке, пиріг "12 ложок" — саме те, що потрібно. Від думки до реалізації пройде не більше 10 хвилин і вам навіть ваги не знадобляться, адже майже усіх інгредієнтів потрібно по 12 ложок.

Цей італійський пиріг обов'язково порадує вас своєю простотою та приємним ніжним смаком. А рецептом з нами поділилися на порталі "Філіжанка кави".

Як приготувати пиріг "12 ложок"

Інгредієнти:

Яйця — 3 шт.

Олія (рафінована) — 12 ст. л.

Молоко — 12 ст. л.

Цукор — 12 ст. л.

Борошно — 12 ст. л.

Розпушувач — 1 ч. л.

Сіль – дрібка

Спосіб приготування:

Змішати яйця і молоко кімнатної температури. Додати олію, цукор, сіль, перемішати. Борошно з розпушувачем просіяти в отриману масу, перемішати. Тісто має вийти консистенції густої сметани. Форму для запікання змастити вершковим маслом, присипати манкою. Залити тісто, випікати близько 40 хвилин у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці. Після випікання залишити ще на 10 хвилин у вимкненій духовці.

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