Все по 12 ложок - і пиріг на столі: смачна випічка нашвидкуруч
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Знадобиться не більше 5 хвилин – і тісто для пирога готове
Якщо бажання випікати складні торти немає, проте хочеться приготувати до чаю щось смачненьке, пиріг "12 ложок" — саме те, що потрібно. Від думки до реалізації пройде не більше 10 хвилин і вам навіть ваги не знадобляться, адже майже усіх інгредієнтів потрібно по 12 ложок.
Цей італійський пиріг обов'язково порадує вас своєю простотою та приємним ніжним смаком. А рецептом з нами поділилися на порталі "Філіжанка кави".
Як приготувати пиріг "12 ложок"
Інгредієнти:
- Яйця — 3 шт.
- Олія (рафінована) — 12 ст. л.
- Молоко — 12 ст. л.
- Цукор — 12 ст. л.
- Борошно — 12 ст. л.
- Розпушувач — 1 ч. л.
- Сіль – дрібка
Спосіб приготування:
- Змішати яйця і молоко кімнатної температури.
- Додати олію, цукор, сіль, перемішати.
- Борошно з розпушувачем просіяти в отриману масу, перемішати. Тісто має вийти консистенції густої сметани.
- Форму для запікання змастити вершковим маслом, присипати манкою.
- Залити тісто, випікати близько 40 хвилин у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці. Після випікання залишити ще на 10 хвилин у вимкненій духовці.
А якщо ви любите смачні пироги, рекомендуємо також приготувати тертий пиріг з варенням за рецептом "Телеграфа". Приємна кислинка, солодкий корж і хрумка апетитна крихта — цей пиріг вище всяких похвал.