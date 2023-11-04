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Все по 12 ложок - і пиріг на столі: смачна випічка нашвидкуруч

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Ароматна та смачна випічка без використання ваг
Ароматна та смачна випічка без використання ваг. Фото filizhanka.top

Знадобиться не більше 5 хвилин – і тісто для пирога готове

Якщо бажання випікати складні торти немає, проте хочеться приготувати до чаю щось смачненьке, пиріг "12 ложок" — саме те, що потрібно. Від думки до реалізації пройде не більше 10 хвилин і вам навіть ваги не знадобляться, адже майже усіх інгредієнтів потрібно по 12 ложок.

Цей італійський пиріг обов'язково порадує вас своєю простотою та приємним ніжним смаком. А рецептом з нами поділилися на порталі "Філіжанка кави".

Як приготувати пиріг "12 ложок"

Інгредієнти:

  • Яйця — 3 шт.
  • Олія (рафінована) — 12 ст. л.
  • Молоко — 12 ст. л.
  • Цукор — 12 ст. л.
  • Борошно — 12 ст. л.
  • Розпушувач — 1 ч. л.
  • Сіль – дрібка

Спосіб приготування:

  1. Змішати яйця і молоко кімнатної температури.
  2. Додати олію, цукор, сіль, перемішати.
  3. Борошно з розпушувачем просіяти в отриману масу, перемішати. Тісто має вийти консистенції густої сметани.
  4. Форму для запікання змастити вершковим маслом, присипати манкою.
  5. Залити тісто, випікати близько 40 хвилин у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці. Після випікання залишити ще на 10 хвилин у вимкненій духовці.

А якщо ви любите смачні пироги, рекомендуємо також приготувати тертий пиріг з варенням за рецептом "Телеграфа". Приємна кислинка, солодкий корж і хрумка апетитна крихта — цей пиріг вище всяких похвал.

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#Випічка #Готуємо вдома #Пиріг