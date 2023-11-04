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Все по 12 ложек – и пирог на столе: вкусная выпечка на скорую руку

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Ароматная и вкусная выпечка без использования весов
Ароматная и вкусная выпечка без использования весов. Фото filizhanka.top

Понадобится не больше 5 минут – и тесто для пирога готово

Если желания выпекать сложные торты нет, однако хочется приготовить к чаю что-нибудь вкусненькое, пирог "12 ложек" – именно то, что нужно. От мысли к реализации пройдет не больше 10 минут и вам даже веса не понадобятся, ведь почти всех ингредиентов нужно по 12 ложек.

Этот итальянский пирог обязательно порадует вас своей простотой и нежным приятным вкусом. А рецептом с нами поделились на портале "Філіжанка кави".

Как приготовить пирог "12 ложек"

Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт.
  • Масло (рафинированное) — 12 ст. л.
  • Молоко – 12 ст. л.
  • Сахар – 12 ст. л.
  • Мука – 12 ст. л.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Соль – щепотка

Способ приготовления:

  1. Смешать яйца и молоко комнатной температуры.
  2. Добавить масло, сахар, соль, перемешать.
  3. Муку с разрыхлителем просеять в полученную массу, перемешать. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны.
  4. Форму для запекания смазать сливочным маслом, присыпать манкой.
  5. Залить тесто, выпекать около 40 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. После выпечки оставить еще на 10 минут в выключенной духовке.

А если вы любите вкусные пироги, рекомендуем также приготовить тертый пирог с вареньем по рецепту "Телеграфа". Приятная кислинка, сладкий корж и хрустящая аппетитная крошка – этот пирог выше всяких похвал.

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