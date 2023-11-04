Все по 12 ложек – и пирог на столе: вкусная выпечка на скорую руку
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Понадобится не больше 5 минут – и тесто для пирога готово
Если желания выпекать сложные торты нет, однако хочется приготовить к чаю что-нибудь вкусненькое, пирог "12 ложек" – именно то, что нужно. От мысли к реализации пройдет не больше 10 минут и вам даже веса не понадобятся, ведь почти всех ингредиентов нужно по 12 ложек.
Этот итальянский пирог обязательно порадует вас своей простотой и нежным приятным вкусом. А рецептом с нами поделились на портале "Філіжанка кави".
Как приготовить пирог "12 ложек"
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт.
- Масло (рафинированное) — 12 ст. л.
- Молоко – 12 ст. л.
- Сахар – 12 ст. л.
- Мука – 12 ст. л.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Соль – щепотка
Способ приготовления:
- Смешать яйца и молоко комнатной температуры.
- Добавить масло, сахар, соль, перемешать.
- Муку с разрыхлителем просеять в полученную массу, перемешать. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны.
- Форму для запекания смазать сливочным маслом, присыпать манкой.
- Залить тесто, выпекать около 40 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. После выпечки оставить еще на 10 минут в выключенной духовке.
А если вы любите вкусные пироги, рекомендуем также приготовить тертый пирог с вареньем по рецепту "Телеграфа". Приятная кислинка, сладкий корж и хрустящая аппетитная крошка – этот пирог выше всяких похвал.