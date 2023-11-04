Все по 12 ложек – и пирог на столе: вкусная выпечка на скорую руку

Понадобится не больше 5 минут – и тесто для пирога готово

Если желания выпекать сложные торты нет, однако хочется приготовить к чаю что-нибудь вкусненькое, пирог "12 ложек" – именно то, что нужно. От мысли к реализации пройдет не больше 10 минут и вам даже веса не понадобятся, ведь почти всех ингредиентов нужно по 12 ложек.

Этот итальянский пирог обязательно порадует вас своей простотой и нежным приятным вкусом. А рецептом с нами поделились на портале "Філіжанка кави".

Как приготовить пирог "12 ложек"

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Масло (рафинированное) — 12 ст. л.

Молоко – 12 ст. л.

Сахар – 12 ст. л.

Мука – 12 ст. л.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Способ приготовления:

Смешать яйца и молоко комнатной температуры. Добавить масло, сахар, соль, перемешать. Муку с разрыхлителем просеять в полученную массу, перемешать. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны. Форму для запекания смазать сливочным маслом, присыпать манкой. Залить тесто, выпекать около 40 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. После выпечки оставить еще на 10 минут в выключенной духовке.

А если вы любите вкусные пироги, рекомендуем также приготовить тертый пирог с вареньем по рецепту "Телеграфа". Приятная кислинка, сладкий корж и хрустящая аппетитная крошка – этот пирог выше всяких похвал.