Вони не "живуть" вічно: як довго можна насправді зберігати сушені гриби

Про це мало хто знає, але все залежить від зберігання

Ми розповідали, як обрати хурму, яка не "зв’яже" рот. Тепер ділимось порадами щодо зберігання сушених грибів.

Цей процес хоч і не вимагає особливих умов, але при їх порушенні різко скорочується термін придатності продукту. Як правильно зберігати сушені гриби, розповіли на порталі "Молодий Буковинець".

Як обрати тару для грибів

Правильно висушені гриби можна зберігати у паперових пакетах чи картонних коробках. Це бюджетний варіант і він доволі дієвий, але з часом у такому місці для зберігання можуть завестися дрібні комахи.

Якщо ви сушили гриби як "гірлянду", то їх можна зберігати просто на нитці. Ці ж гриби можна перекласти у картонні коробки чи дерев’яні ящики. Для цього потрібно кожен шар грибів перестелити папером.

Варіантом правильного зберігання є бавовняні мішечки із зав’язками. Так гриби зможуть "дихати", але в мішечках також можуть завестися комахи.

В таких мішечках можна зберігати не всі види грибів. Цей спосіб підходить для білих і польських грибів, а також для печериць і глив. Але мішечки не підходять для лисичок або підосичників — вони втрачають смак і аромат.

Скляні банки з кришками є чудовим рішенням. Але, хоч вони і захищають гриби від молі, також не дають доступу кисню. Найкраще брати тару із темного скла, і під час зберігання хоча б двічі на місяць відкривати банки, щоб впустити повітря.

Також підходять керамічні посудини з кліпсами та вакуумні контейнери. Перед тим, як закладати гриби, варто добре вимити і просушити тару. До того ж, банки якнайкраще ще й простерилізувати.

Як довго зберігаються сушені гриби

Найдовше можуть зберігатися білі гриби. З урахуванням всіх умов термін їх придатності — 2-3 роки. Такий же термін для боровиків, лисичок й опеньок. Сушені гриби промислового виробництва, такі як печериці та гливи — півтора року. Якщо після цього вони не покрилися цвіллю, нема попрілості — їх ще можна вживати.

Найкоротший термін зберігання у підберезників і підосичників, він становить 1 рік. Після цього вони втрачають смак. Також ми розповідали про правильний спосіб смаження грибів.