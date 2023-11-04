Они не "живут" вечно: как долго можно на самом деле хранить сушеные грибы

Об этом мало кто знает, но все зависит от хранения

Мы рассказывали, как выбрать хурму, которая не "свяжет" рот. Теперь делимся советами по хранению сушеных грибов.

Этот процесс хоть и не требует особых условий, но при их возбуждении резко сокращается срок годности продукта. Как правильно хранить сушеные грибы, рассказали на портале "Молодой Буковинец".

Как выбрать тару для грибов

Правильно высушенные грибы можно хранить в бумажных пакетах или в картонных коробках. Это бюджетный вариант и довольно действенный, но со временем в таком месте для хранения могут завестись мелкие насекомые.

Если вы сушили грибы как "гирлянду", то их можно хранить прямо на нити. Эти грибы можно переложить в картонные коробки или деревянные ящики. Для этого нужно каждый слой грибов перестелить бумагой.

Вариантом правильного хранения есть хлопчатобумажные мешочки с завязками. Так грибы смогут "дышать", но в мешочках тоже могут завестись насекомые.

В таких мешочках можно хранить не все виды грибов. Этот способ подходит для белых и польских грибов, а также для шампиньонов и вешенок. Но мешочки не подходят для лисичек или подосиновиков – они теряют вкус и аромат.

Стеклянные банки с крышками являются отличным решением. Но, хоть они и защищают грибы от моли, тоже не дают доступа кислороду. Лучше брать тару из темного стекла, и во время хранения хотя бы два раза в месяц открывать банки, чтобы уронить воздух.

Также подходят керамические сосуды с клипсами и вакуумные контейнеры. Перед тем, как закладывать грибы, следует хорошо вымыть и просушить тару. К тому же, банки лучше еще и простерилизовать.

Как долго сохраняются сушеные грибы

Дольше всего могут храниться белые грибы. С учетом всех условий срок их годности – 2-3 года. Такой же термин для боровиков, лисичек и опят. Сушеные грибы промышленного производства, такие как шампиньоны и вешенки — полтора года. Если после этого они не покрылись плесенью, нет опрелости — их еще можно употреблять.

Кратчайший срок хранения у подберезовиков и подосиновиков, он составляет 1 год. После этого они теряют вкус. Также мы рассказывали о правильном способе жарки грибов.