Мало кто знает: нужно ли на самом деле варить картофель перед запеканием в духовке

Рассказываем, как сделать это правильно

Мы рассказывали, как пожарить грибы, чтобы было особенно вкусно. Теперь делимся советом по приготовлению запеченного в духовке картофеля.

Это блюдо может быть как гарниром, так и полностью самостоятельным перекусом. Сначала взгляд может показаться, что приготовление максимально просто. Но даже у опытных кулинаров иногда возникает вопрос, нужно ли отваривать корнеплод перед запеканием. Подробно об этом рассказали на ProstoWay.

Повара отмечают, что эта процедура не обязательна. Но если вам хочется получить ароматное блюдо с аппетитной хрустящей корочкой побыстрее, желательно все же отварить картофель до полуготовности. Это не займет больше 10 минут.

Лучше всего очищенный и нарезанный картофель залить кипятком и поставить на огонь. После этого с картофеля надо слить воду и просушить ее от лишней влаги.

Только потом следует переводить корнеплоды в духовку. Если тщательно ее просушить, блюдо получится с румяным и будет иметь хрустящую корочку, но при этом кусочки будут мягкими и нежными внутри.

Отваривать картошку или нет зависит исключительно от того, сколько времени вы готовы потратить на запекание. Также мы рассказывали, в чем следует замочить печень перед приготовлением.