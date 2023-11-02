Грибы будут в несколько раз вкуснее: как их жарят профессионалы
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Для вкусных блюд нужно знать некоторые нюансы обращения с грибами
Мы говорили, в чем вымочить печень перед приготовлением. Теперь делимся советами по приготовлению блюд из грибов.
Просто пожарить их недостаточно – они могут потерять вкус. Необходимо знать несколько секретов как для магазинных, так и лесных грибов. Об этом рассказали на Pixelinform.
Вид грибов
Грибы из супермаркетов, такие как шампиньоны, эринги или вешенки и т.п. готовят без специальной подготовки. Их можно не только не отваривать, но и в большинстве случаев даже не чистить. Мыть или мыть полностью зависит от свежести и внешнего вида продукта. Иногда достаточно протереть их салфеткой.
Что касается лесных грибов, то здесь все по-другому. Они нуждаются в мойке и предварительном отваре.
Правильная нарезка
Чтобы пожарить грибы, их нужно измельчить. Выходить при этом следует из того, что вы собрались приготовить – рагу, салат или гарнир из грибов. Мелкие грибы нарезать не стоит – максимум разделить на ножки и шляпки.
Мало кто знает, что чем дольше грибы жарятся, тем выразительнее становится их вкус. А такие грибы, как вешенки и шиитаке имеют особенности — их ножки вообще не жарят, только варят.
Как жарить грибы
Культивированные грибы сначала выкладывают на сильно разогретую сухую сковороду. Таким образом, их обжаривают до образования румяной корочки, и только затем добавляют масло, соль и специи.
Лесные грибы сразу начинают жарить в большом количестве масла или жира, используя максимальный огонь. Никакие грибы не накрывают крышкой и не выкладывают много сходу.
Жарьте грибы на том виде жира, который вам нравится. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные котлеты.