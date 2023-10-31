Круглая или приплюснутая: известно, какая хурма не вяжет рот

Рассказываем, как выбрать сладкий и не вязкий плод

Мы рассказывали, как подготовить к употреблению сельдь. Теперь делимся нюансами по выбору в магазине или на рынке хурмы.

Хурма – это сезонный продукт, и появляется она на прилавках ближе к зиме. Она очень полезна, но из-за большого количества полезных веществ – танин – она часто имеет терпкий, "вяжущий" вкус. Как выбрать сладкую хурму, рассказали на Ukr.Media.

Круглые или приплюснутые плоды

Как правило, плоды не терпких сортов, не содержащих таннинов или содержащих их меньше, имеют округлую или немного сплющенную форму. если их разрезать, виден четкий четырехгранник. Обычно именно такие плоды бывают очень сладкими, но при этом довольно хрустящими.

Король — не всегда сладкий

Обычно плоды сорта "Королек" считают самыми сладкими. Но на самом деле Корольок и еще один сорт – Шоколадная хурма (или Занджи-Мару) – это не совсем сладкие сорта. Они относятся к сортам с изменяющейся терпкостью. Сладкими они становятся только когда спелые. Есть еще один нюанс – если при росте растения цветок остался не запыленным, а плод пустым, то вязать он будет даже в состоянии крайней спелости.

Конические сорта должны быть мягкими и спелыми.

Конические сорта обычно оказываются вязкими, если недозрелые. При полном созревании они становятся и сладкими, и очень мягкими. Определить это, кроме мягкости, несложно – у спелых плодов, как правило, плодоножка сухая, листики тоже высохшие или подсохшие. А основание под ними коричневое.

Если вы купили зеленую хурму, дайте ей созреть. Также мы рассказывали, как выбирать яблоки.