Мало хто знає: чи потрібно насправді варити картоплю перед запіканням у духовці

Розповідаємо, як зробити це правильно

Ми розповідали, як посмажити гриби, щоб було особливо смачно. Тепер ділимось порадою з приготування запеченої в духовці картоплі.

Ця страва може бути як гарніром, так і цілком самостійним перекусом. Спершу погляд може здатися, що приготування є максимально простим. Але навіть у досвідчених кулінарів іноді виникає запитання, чи треба відварювати коренеплід перед запіканням. Детально про це розповіли на ProstoWay.

Кухарі зазначають, що ця процедура не є обов’язковою. Але якщо вам хочеться отримати ароматну страву з апетитною хрусткою скоринкою чимшвидше, бажано все ж відварити картоплю до напівготовності. Це не займе більше 10 хвилин.

Найкраще почищену і нарізану картоплю залити окропом і поставити на вогонь. Після цього з картоплі треба злити воду і просушити її від зайвої вологи.

Тільки потім слід перекладати коренеплоди у духовку. Якщо ретельно її просушити, страва вийде з рум’яною і буде мати хрустку скоринку, але при цьому шматочки будуть м’якими та ніжними всередині.

Відварювати картоплю чи ні залежить виключно від того, скільки часу ви готові потратити на запікання. Також ми розповідали, у чому треба замочити печінку перед приготуванням.