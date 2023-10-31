Кругла чи приплюснута: відомо, яка хурма не в’яже рот

Розповідаємо, як вибрати солодкий і не в’язкий плід

Ми розповідали, як підготувати до вживання оселедець. Тепер ділимось нюансами з вибору в магазині чи на ринку хурми.

Хурма — це сезонний продукт, і з’являється вона на прилавках ближче до зими. Вона дуже корисна, але через велику кількість корисних речовин — танінів — вона часто має терпкий, "в’яжучий" смак. Як обрати солодку хурму, розповіли на Ukr.Media.

Круглі або приплюснуті плоди

Як правило, плоди не терпких сортів, які не містять танінів або місять їх менше, мають округлу або трохи сплющену форму. якщо їх розрізати, видно чіткий чотиригранник. Зазвичай саме такі плоди бувають дуже солодкими, але при цьому доволі хрусткими.

Корольок — не завжди солодкий

Зазвичай плоди сорту "Корольок" вважають найсолодшими. Але насправді Корольок і ще один сорт — Шоколадна хурма (або Занджі-Мару) це не зовсім солодкі сорти. Вони належать до сортів зі змінною терпкістю. Солодкими вони стають лише коли стиглі. Є ще один нюанс — якщо під час зростання рослини квітка залишилася не запиленою, а плід порожнім, то в'язати він буде навіть у стані крайньої стиглості.

Конічні сорти повинні бути м'якими та стиглими

Конічні сорти зазвичай виявляються в'язкими, якщо недостиглі. При повному дозріванні вони стають і солодкими, і дуже м'якими. Визначити це, окрім м’якості, нескладно — у стиглих плодів, як правило, плодоніжка суха, листочки теж висохлі або підсохлі. А основа під ними коричнева.

Якщо ви купили зелену хурму, дайте їй достигнути. Також ми розповідали, як обирати яблука.