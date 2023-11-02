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Гриби будуть в кілька разів смачнішими: як їх смажать професіонали

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Мало хто знає правильний спосіб смаження
Мало хто знає правильний спосіб смаження. Фото shuba.life

Для смачних страв треба знати деякі нюанси поводження з грибами

Ми розповідали, у чому вимочити печінку перед приготуванням. Тепер ділимось порадами з приготування страв із грибів.

Просто посмажити їх недостатньо — вони можуть втратити смак. Необхідно знати кілька секретів як для магазинних, так і для лісових грибів. Про це розповіли на Pixelinform.

Вид грибів

Гриби з супермаркетів, такі як печериці, ерінги чи гливи тощо готують без спеціальної підготовки. Їх можна не лише не відварювати, але й у більшості випадків навіть не чистити. "Мити чи мити" цілком залежить від свіжості та зовнішнього вигляду продукту. Іноді достатньо протерти їх серветкою.

Що ж до лісових грибів, то тут все інакше. Вони потребують миття та попереднього відварювання.

Правильна нарізка

Щоб посмажити гриби, їх потрібно подрібнити. Виходити при цьому слід з того, що ви зібралися приготувати – рагу, салат, або гарнір з грибів. Дрібні гриби нарізати не варто — максимум розділити на ніжки та капелюшки.

Мало хто знає, що чим довше гриби смажаться, тим більш виразним стає їхній смак. А такі гриби, як гливи і шиїтаке мають особливості — їх ніжки взагалі не смажать, лише варять.

Як смажити гриби

Культивовані гриби спочатку викладають на сильно розігріту суху сковороду. Таким чином їх обсмажують до утворення рум’яної скоринки, і лише потім додають олію, сіль та спеції.

Лісові гриби одразу починають смажити у великій кількості олії чи жиру, використовуючи максимальний вогонь. Жодні гриби не накривають кришкою і не викладають багато відразу.

Смажте гриби на тому виді жиру, який вам подобається. Також ми розповідали, як приготувати смачні котлети.

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#Гриби #Лайфхак #Печериці #Продукти харчування