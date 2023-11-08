Простий та бюджетний рецепт: готуємо домашній сальтисон, смачніший за будь-яку ковбасу
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Ідеальний і на бутерброди, і в нарізку
Ми ділились рецептом дуже смачного запеченого м’яса. Тепер розповідаємо як до м’ясних нарізок приготувати апетитний сальтисон.
Це чудова альтернатива магазинній ковбасі — виходить дуже смачно і бюджетно. А ще ви точно будете знати, що всередині. Рецептом поділились на cookpad.com.
Інгредієнти:
- 1 шт. — вухо свиняче
- 1 шт. — копито свиняче
- 500 г — стегна курячі
- 200 г — яловичина
- 1 кг — свинина на кістках
- 1 шт. — хвіст свинячий
- 1 шт. — цибуля
- 1 шт. — морква
- 2 шт. — лавровий лист
- 6 зубчиків — часнику
- 3 шт. — перець запашний
- 12 шт. — чорний перець горошком
- Сіль
Спосіб приготування:
- Заздалегідь заливаємо м'ясні продукти водою, залишаємо на всю ніч. Вранці зливаємо воду, добре промиваємо.
- Викладаємо у каструлю, в якій будемо варити. Заливаємо холодною водою, доводимо до кипіння і цю воду зливаємо.
- Знову заливаємо холодною водою. Варимо, знімаючи піну. Додаємо цибулю, моркву, а також спеції та сіль.
- Накриваємо кришкою і варимо до готовності кілька годин. М'ясо повинне легко відходити від кісток.
- Виймаємо м’ясо його з бульйону і даємо охолонути. Відокремлюємо від кісток і нарізаємо на невеликі шматочки. Додаємо до нього пропущений через прес часник, сіль, чорний перець. Ретельно перемішуємо.
- Додаємо бульйон і доводимо масу до потрібної густоти. Підготовлену форму застеляємо харчовою плівкою у два шари.
- Викладаємо у форму масу. Вирівнюємо, закриваємо плівкою та відправляємо у холодильник на ніч.
Виходить неймовірно смачна м'ясна закуска. Також ми ділились рецептом фантастичної ковбаси.