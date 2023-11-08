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Простий та бюджетний рецепт: готуємо домашній сальтисон, смачніший за будь-яку ковбасу

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Таку смакоту приготувати надзвичайно просто
Таку смакоту приготувати надзвичайно просто. Фото Смачно по-українськи

Ідеальний і на бутерброди, і в нарізку

Ми ділились рецептом дуже смачного запеченого м’яса. Тепер розповідаємо як до м’ясних нарізок приготувати апетитний сальтисон.

Це чудова альтернатива магазинній ковбасі — виходить дуже смачно і бюджетно. А ще ви точно будете знати, що всередині. Рецептом поділились на cookpad.com.

Інгредієнти:

  • 1 шт. — вухо свиняче
  • 1 шт. — копито свиняче
  • 500 г — стегна курячі
  • 200 г — яловичина
  • 1 кг — свинина на кістках
  • 1 шт. — хвіст свинячий
  • 1 шт. — цибуля
  • 1 шт. — морква
  • 2 шт. — лавровий лист
  • 6 зубчиків — часнику
  • 3 шт. — перець запашний
  • 12 шт. — чорний перець горошком
  • Сіль

Спосіб приготування:

  1. Заздалегідь заливаємо м'ясні продукти водою, залишаємо на всю ніч. Вранці зливаємо воду, добре промиваємо.
  2. Викладаємо у каструлю, в якій будемо варити. Заливаємо холодною водою, доводимо до кипіння і цю воду зливаємо.
  3. Знову заливаємо холодною водою. Варимо, знімаючи піну. Додаємо цибулю, моркву, а також спеції та сіль.
  4. Накриваємо кришкою і варимо до готовності кілька годин. М'ясо повинне легко відходити від кісток.
  5. Виймаємо м’ясо його з бульйону і даємо охолонути. Відокремлюємо від кісток і нарізаємо на невеликі шматочки. Додаємо до нього пропущений через прес часник, сіль, чорний перець. Ретельно перемішуємо.
  6. Додаємо бульйон і доводимо масу до потрібної густоти. Підготовлену форму застеляємо харчовою плівкою у два шари.
  7. Викладаємо у форму масу. Вирівнюємо, закриваємо плівкою та відправляємо у холодильник на ніч.

Виходить неймовірно смачна м'ясна закуска. Також ми ділились рецептом фантастичної ковбаси.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Закуска #Святковий стіл