Простий та бюджетний рецепт: готуємо домашній сальтисон, смачніший за будь-яку ковбасу

Ідеальний і на бутерброди, і в нарізку

Ми ділились рецептом дуже смачного запеченого м’яса. Тепер розповідаємо як до м’ясних нарізок приготувати апетитний сальтисон.

Це чудова альтернатива магазинній ковбасі — виходить дуже смачно і бюджетно. А ще ви точно будете знати, що всередині. Рецептом поділились на cookpad.com.

Інгредієнти:

1 шт. — вухо свиняче

1 шт. — копито свиняче

500 г — стегна курячі

200 г — яловичина

1 кг — свинина на кістках

1 шт. — хвіст свинячий

1 шт. — цибуля

1 шт. — морква

2 шт. — лавровий лист

6 зубчиків — часнику

3 шт. — перець запашний

12 шт. — чорний перець горошком

Сіль

Спосіб приготування:

Заздалегідь заливаємо м'ясні продукти водою, залишаємо на всю ніч. Вранці зливаємо воду, добре промиваємо. Викладаємо у каструлю, в якій будемо варити. Заливаємо холодною водою, доводимо до кипіння і цю воду зливаємо. Знову заливаємо холодною водою. Варимо, знімаючи піну. Додаємо цибулю, моркву, а також спеції та сіль. Накриваємо кришкою і варимо до готовності кілька годин. М'ясо повинне легко відходити від кісток. Виймаємо м’ясо його з бульйону і даємо охолонути. Відокремлюємо від кісток і нарізаємо на невеликі шматочки. Додаємо до нього пропущений через прес часник, сіль, чорний перець. Ретельно перемішуємо. Додаємо бульйон і доводимо масу до потрібної густоти. Підготовлену форму застеляємо харчовою плівкою у два шари. Викладаємо у форму масу. Вирівнюємо, закриваємо плівкою та відправляємо у холодильник на ніч.

Виходить неймовірно смачна м'ясна закуска. Також ми ділились рецептом фантастичної ковбаси.