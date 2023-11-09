Простіше не буває: рецепт тефтелей у соусі, що порадують усю сім'ю

Найсмачніші тефтелі з рисом для обіду чи ситної вечері

Якщо вдома є курятина, а готувати відбивні уже набридло, для різноманіття можна приготувати смачні курячі тефтельки. Готуються вони надзвичайно просто та добре смакують із картопляним пюре або як самостійна страва.

А ще більше спростити процес можна приготувавши м'ясні кульки у мультиварці. Рецептом з нами поділилися на порталі "Готуємо легко".

Як приготувати тефтелі у томатно-сметанному соусі

Інгредієнти:

курячий фарш — 400 г;

довгозернистий рис — 150 г;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

олія — 50 мл;

яйця — 1 шт.;

сметана — 150 г;

томатна паста — 1,5 ст. л.;

вода — 250 мл;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Рис залити водою у пропорції 1 до 2 та варити протягом 7-9 хвилин після закипання. Готовий рис охолодити. Цибулю нарізати кубиками, обсмажити на сковороді, додати видавлений через прес часник, обсмажити. Змішати, фарш, засмажку, рис, яйце, посолити, поперчити, гарно перемішати ложкою. Сформувати тефтелі середнього розміру, викласти у чашу мультиварки, бажано, в один шар. Змішати томатну пасту, сметану та воду, залити тефтелі. За бажанням можна додати перець горошком та лавровий лист. Готувати тефтелі у режимі тушкування протягом 45 хвилин.

А якщо ви не любите довго возитися з вечерею, але любите смачно поїсти, рекомендуємо приготувати ліниві тефтелі. Результат вас приємно здивує: страва вийде ніжною, м’якою і неймовірно смачною.