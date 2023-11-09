Простіше не буває: рецепт тефтелей у соусі, що порадують усю сім'ю
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Найсмачніші тефтелі з рисом для обіду чи ситної вечері
Якщо вдома є курятина, а готувати відбивні уже набридло, для різноманіття можна приготувати смачні курячі тефтельки. Готуються вони надзвичайно просто та добре смакують із картопляним пюре або як самостійна страва.
А ще більше спростити процес можна приготувавши м'ясні кульки у мультиварці. Рецептом з нами поділилися на порталі "Готуємо легко".
Як приготувати тефтелі у томатно-сметанному соусі
Інгредієнти:
- курячий фарш — 400 г;
- довгозернистий рис — 150 г;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- олія — 50 мл;
- яйця — 1 шт.;
- сметана — 150 г;
- томатна паста — 1,5 ст. л.;
- вода — 250 мл;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування:
- Рис залити водою у пропорції 1 до 2 та варити протягом 7-9 хвилин після закипання. Готовий рис охолодити.
- Цибулю нарізати кубиками, обсмажити на сковороді, додати видавлений через прес часник, обсмажити.
- Змішати, фарш, засмажку, рис, яйце, посолити, поперчити, гарно перемішати ложкою.
- Сформувати тефтелі середнього розміру, викласти у чашу мультиварки, бажано, в один шар.
- Змішати томатну пасту, сметану та воду, залити тефтелі. За бажанням можна додати перець горошком та лавровий лист.
- Готувати тефтелі у режимі тушкування протягом 45 хвилин.
А якщо ви не любите довго возитися з вечерею, але любите смачно поїсти, рекомендуємо приготувати ліниві тефтелі. Результат вас приємно здивує: страва вийде ніжною, м’якою і неймовірно смачною.