Проще не бывает: рецепт тефтелей в соусе, что порадуют всю семью

Самые вкусные тефтели с рисом для обеда или сытного ужина

Если дома есть курятина, а готовить отбивные уже надоело, для разнообразия можно приготовить вкусные куриные тефтельки. Готовятся они очень просто и хорошо смакуют с картофельным пюре или как самостоятельное блюдо.

А еще больше упростить процесс можно, приготовив мясные шарики в мультиварке. Рецептом с нами поделились на портале "Готовим легко".

Как приготовить тефтели в томатно-сметанном соусе

Ингредиенты:

куриный фарш — 400 г;

длиннозернистый рис — 150 г;

лук – 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

масло – 50 мл;

яйца — 1 шт.;

сметана — 150 г;

томатная паста — 1,5 ст. л.;

вода — 250 мл;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Рис залить в пропорции 1 к 2 и варить в течение 7-9 минут после закипания. Готовый рис охладить. Лук порезать кубиками, обжарить на сковороде, добавить выдавленный через пресс чеснок, обжарить. Смешать, фарш, зажарку, рис, яйцо, посолить, поперчить, хорошо перемешать ложкой. Сформировать тефтели среднего размера, выложить в чашу мультиварки, желательно, в один слой. Смешать томатную пасту, сметану и воду, залить тефтели. По желанию можно добавить перец горошком и лавровый лист. Готовить тефтели в режиме тушения в течение 45 минут.

А если вы не любите долго возиться с ужином, но любите вкусно поесть, рекомендуем приготовить ленивые тефтели. Результат вас приятно удивит: блюдо получится нежным, мягким и невероятно вкусным.