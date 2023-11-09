Проще не бывает: рецепт тефтелей в соусе, что порадуют всю семью
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Самые вкусные тефтели с рисом для обеда или сытного ужина
Если дома есть курятина, а готовить отбивные уже надоело, для разнообразия можно приготовить вкусные куриные тефтельки. Готовятся они очень просто и хорошо смакуют с картофельным пюре или как самостоятельное блюдо.
А еще больше упростить процесс можно, приготовив мясные шарики в мультиварке. Рецептом с нами поделились на портале "Готовим легко".
Как приготовить тефтели в томатно-сметанном соусе
Ингредиенты:
- куриный фарш — 400 г;
- длиннозернистый рис — 150 г;
- лук – 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- масло – 50 мл;
- яйца — 1 шт.;
- сметана — 150 г;
- томатная паста — 1,5 ст. л.;
- вода — 250 мл;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Рис залить в пропорции 1 к 2 и варить в течение 7-9 минут после закипания. Готовый рис охладить.
- Лук порезать кубиками, обжарить на сковороде, добавить выдавленный через пресс чеснок, обжарить.
- Смешать, фарш, зажарку, рис, яйцо, посолить, поперчить, хорошо перемешать ложкой.
- Сформировать тефтели среднего размера, выложить в чашу мультиварки, желательно, в один слой.
- Смешать томатную пасту, сметану и воду, залить тефтели. По желанию можно добавить перец горошком и лавровый лист.
- Готовить тефтели в режиме тушения в течение 45 минут.
А если вы не любите долго возиться с ужином, но любите вкусно поесть, рекомендуем приготовить ленивые тефтели. Результат вас приятно удивит: блюдо получится нежным, мягким и невероятно вкусным.