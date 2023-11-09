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Ситна закуска з ковбасою: можна їсти три дні, але така смачна, що з’їсте за раз

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудовий салат з простих продуктів
Чудовий салат з простих продуктів. Фото ТСН

Ця закуска завжди з’їдається до останньої крихти

Ми розповідали, як приготувати простий та ситний салат з часником. Тепер ділимось рецептом ще однієї закуски. Для неї потрібно всього чотири інгредієнти.

Цей салат з ковбасою та сиром з’їдається до останньої крихти і ніколи не набридає. Як його приготувати, розповіли на порталі "Прості рецепти"

Інгредієнти:

  • 300 грамів ковбаси (можна використовувати шинку або ж відварене куряче філе),
  • 150 грамів твердого сиру,
  • 3 яйця,
  • 3 помідори,
  • чорний мелений перець,
  • майонез.

Спосіб приготування:

  1. Яйця поміщаємо в каструлю, заливаємо водою. Круто відварюємо.
  2. Ковбасу нарізаємо соломкою, висипаємо в глибоку миску. Помідори миємо і нарізаємо дрібними кубиками. Додаємо до ковбаси.
  3. Твердий сир натираємо на крупній тертці і відправляємо в загальну миску. Остиглі яйця чистимо і натираємо на тій же тертці. Можна також порізати їх дрібними кубиками.
  4. Яйця теж додаємо. Перчимо. Заправляємо майонезом і все ретельно перемішуємо.

Одразу можна перекладати в салатницю та подавати на стіл. Також ми ділились рецептом цікавої закуски з крабових паличок.