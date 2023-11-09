Ситна закуска з ковбасою: можна їсти три дні, але така смачна, що з’їсте за раз

Ця закуска завжди з’їдається до останньої крихти

Ми розповідали, як приготувати простий та ситний салат з часником. Тепер ділимось рецептом ще однієї закуски. Для неї потрібно всього чотири інгредієнти.

Цей салат з ковбасою та сиром з’їдається до останньої крихти і ніколи не набридає. Як його приготувати, розповіли на порталі "Прості рецепти"

Інгредієнти:

300 грамів ковбаси (можна використовувати шинку або ж відварене куряче філе),

150 грамів твердого сиру,

3 яйця,

3 помідори,

чорний мелений перець,

майонез.

Спосіб приготування:

Яйця поміщаємо в каструлю, заливаємо водою. Круто відварюємо. Ковбасу нарізаємо соломкою, висипаємо в глибоку миску. Помідори миємо і нарізаємо дрібними кубиками. Додаємо до ковбаси. Твердий сир натираємо на крупній тертці і відправляємо в загальну миску. Остиглі яйця чистимо і натираємо на тій же тертці. Можна також порізати їх дрібними кубиками. Яйця теж додаємо. Перчимо. Заправляємо майонезом і все ретельно перемішуємо.

Одразу можна перекладати в салатницю та подавати на стіл. Також ми ділились рецептом цікавої закуски з крабових паличок.