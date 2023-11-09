Ситна закуска з ковбасою: можна їсти три дні, але така смачна, що з’їсте за раз
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Ця закуска завжди з’їдається до останньої крихти
Ми розповідали, як приготувати простий та ситний салат з часником. Тепер ділимось рецептом ще однієї закуски. Для неї потрібно всього чотири інгредієнти.
Цей салат з ковбасою та сиром з’їдається до останньої крихти і ніколи не набридає. Як його приготувати, розповіли на порталі "Прості рецепти"
Інгредієнти:
- 300 грамів ковбаси (можна використовувати шинку або ж відварене куряче філе),
- 150 грамів твердого сиру,
- 3 яйця,
- 3 помідори,
- чорний мелений перець,
- майонез.
Спосіб приготування:
- Яйця поміщаємо в каструлю, заливаємо водою. Круто відварюємо.
- Ковбасу нарізаємо соломкою, висипаємо в глибоку миску. Помідори миємо і нарізаємо дрібними кубиками. Додаємо до ковбаси.
- Твердий сир натираємо на крупній тертці і відправляємо в загальну миску. Остиглі яйця чистимо і натираємо на тій же тертці. Можна також порізати їх дрібними кубиками.
- Яйця теж додаємо. Перчимо. Заправляємо майонезом і все ретельно перемішуємо.
Одразу можна перекладати в салатницю та подавати на стіл. Також ми ділились рецептом цікавої закуски з крабових паличок.