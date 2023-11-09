Сытная закуска с колбасой: можно есть три дня, но такая вкусная, что съедите за раз
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Эта закуска всегда съедается до последней крошки
Мы рассказывали, как приготовить простой и сытный салат с чесноком. Теперь делимся рецептом еще одной закуски. Для нее нужно всего четыре ингредиента.
Этот салат с колбасой и сыром съедается до последней крошки и никогда не надоедает. Как его приготовить, рассказали на портале "Простые рецепты"
Ингредиенты:
- 300 граммов колбасы (можно использовать ветчину или отварное куриное филе),
- 150 граммов твердого сыра,
- 3 яйца,
- 3 помидора,
- черный молотый перец,
- майонез.
Способ приготовления:
- Яйца помещаем в кастрюлю, заливаем водой. Круто отвариваем.
- Колбасу нарезаем соломкой, высыпаем в глубокую миску. Помидоры моем и нарезаем маленькими кубиками. Добавляем в колбасу.
- Твердый творог натираем на крупной терке и отправляем в общую миску. Остывшие яйца чистим и натираем на той же терке. Можно также нарезать их маленькими кубиками.
- Яйца тоже добавляем. Перчим. Заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.
Сразу можно переводить в салатницу и подавать на стол. Также мы делились рецептом интересной закуски из крабовых палочек.