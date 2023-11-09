Сытная закуска с колбасой: можно есть три дня, но такая вкусная, что съедите за раз

Эта закуска всегда съедается до последней крошки

Мы рассказывали, как приготовить простой и сытный салат с чесноком. Теперь делимся рецептом еще одной закуски. Для нее нужно всего четыре ингредиента.

Этот салат с колбасой и сыром съедается до последней крошки и никогда не надоедает. Как его приготовить, рассказали на портале "Простые рецепты"

Ингредиенты:

300 граммов колбасы (можно использовать ветчину или отварное куриное филе),

150 граммов твердого сыра,

3 яйца,

3 помидора,

черный молотый перец,

майонез.

Способ приготовления:

Яйца помещаем в кастрюлю, заливаем водой. Круто отвариваем. Колбасу нарезаем соломкой, высыпаем в глубокую миску. Помидоры моем и нарезаем маленькими кубиками. Добавляем в колбасу. Твердый творог натираем на крупной терке и отправляем в общую миску. Остывшие яйца чистим и натираем на той же терке. Можно также нарезать их маленькими кубиками. Яйца тоже добавляем. Перчим. Заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Сразу можно переводить в салатницу и подавать на стол. Также мы делились рецептом интересной закуски из крабовых палочек.