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Сытная закуска с колбасой: можно есть три дня, но такая вкусная, что съедите за раз

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Великолепный салат из простых продуктов
Великолепный салат из простых продуктов. Фото ТСН

Эта закуска всегда съедается до последней крошки

Мы рассказывали, как приготовить простой и сытный салат с чесноком. Теперь делимся рецептом еще одной закуски. Для нее нужно всего четыре ингредиента.

Этот салат с колбасой и сыром съедается до последней крошки и никогда не надоедает. Как его приготовить, рассказали на портале "Простые рецепты"

Ингредиенты:

  • 300 граммов колбасы (можно использовать ветчину или отварное куриное филе),
  • 150 граммов твердого сыра,
  • 3 яйца,
  • 3 помидора,
  • черный молотый перец,
  • майонез.

Способ приготовления:

  1. Яйца помещаем в кастрюлю, заливаем водой. Круто отвариваем.
  2. Колбасу нарезаем соломкой, высыпаем в глубокую миску. Помидоры моем и нарезаем маленькими кубиками. Добавляем в колбасу.
  3. Твердый творог натираем на крупной терке и отправляем в общую миску. Остывшие яйца чистим и натираем на той же терке. Можно также нарезать их маленькими кубиками.
  4. Яйца тоже добавляем. Перчим. Заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Сразу можно переводить в салатницу и подавать на стол. Также мы делились рецептом интересной закуски из крабовых палочек.