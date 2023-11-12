Цей салат можна навіть не перемішувати: найлінивіший рецепт із того, що знайшли в холодильнику
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Раз-два — і салат на столі
На нашій кухні дуже популярні найрізноманітніші салати. Що може бути простіше ніж нарізати всі інгредієнти, додати заправку і все перемішати?
А уявіть салат, який не треба навіть перемішувати. Саме такий рецепт і пропонує Shuba. Страва готується всього за три прості кроки: візьміть улюблені овочі, доповніть злегка солоним м’ясом і приправте майонезом.
Безумовно, рецепт передбачає певний набір продуктів, проте ви можете змінити його на свій смак — наприклад, додати моркву, стебло селери, горошок, а сухарики замінити домашніми крутонами. Заправити салат можна як майонезом, і густим йогуртом. Це ідеальний варіант для ситного обіду.
Як приготувати м'ясний салат з овочами
Інгредієнти:
- шинка — 100 г;
- капуста пекінська — 80 г;
- огірок — 100 г;
- томати — 100 г;
- перець солодкий — 80 г;
- консервована кукурудза — 60 г;
- сухарики — 30 г;
- майонез 67% — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Наріжте овочі та шинку будь-яким зручним способом — наприклад, соломкою або кубиком.
- Всі нарізані інгредієнти відправте на велику порційну тарілку, в центр викладіть майонез або йогурт.
- Салат слід перемішувати безпосередньо перед вживанням. Це може зробити той, хто сам пригощається.
Майонез для цього салату можна приготувати вдома за рецептом "Телеграфа". Це дуже просто та бюджетно.