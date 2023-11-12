Цей салат можна навіть не перемішувати: найлінивіший рецепт із того, що знайшли в холодильнику

Раз-два — і салат на столі

На нашій кухні дуже популярні найрізноманітніші салати. Що може бути простіше ніж нарізати всі інгредієнти, додати заправку і все перемішати?

А уявіть салат, який не треба навіть перемішувати. Саме такий рецепт і пропонує Shuba. Страва готується всього за три прості кроки: візьміть улюблені овочі, доповніть злегка солоним м’ясом і приправте майонезом.

Безумовно, рецепт передбачає певний набір продуктів, проте ви можете змінити його на свій смак — наприклад, додати моркву, стебло селери, горошок, а сухарики замінити домашніми крутонами. Заправити салат можна як майонезом, і густим йогуртом. Це ідеальний варіант для ситного обіду.

Як приготувати м'ясний салат з овочами

Інгредієнти:

шинка — 100 г;

капуста пекінська — 80 г;

огірок — 100 г;

томати — 100 г;

перець солодкий — 80 г;

консервована кукурудза — 60 г;

сухарики — 30 г;

майонез 67% — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Наріжте овочі та шинку будь-яким зручним способом — наприклад, соломкою або кубиком. Всі нарізані інгредієнти відправте на велику порційну тарілку, в центр викладіть майонез або йогурт. Салат слід перемішувати безпосередньо перед вживанням. Це може зробити той, хто сам пригощається.

Майонез для цього салату можна приготувати вдома за рецептом "Телеграфа". Це дуже просто та бюджетно.