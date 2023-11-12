Этот салат можно даже не перемешивать: самый ленивый рецепт из того, что нашли в холодильнике

Раз-два — и салат на столе

Самые разнообразные салаты очень популярны на нашей кухне. Что может быть проще, чем нарезать все ингредиенты, добавить заправку и все перемешать?

А представьте себе салат, который не надо даже перемешивать. Именно такой рецепт и предлагает Shuba. Блюдо готовится всего за три простых шага: возьмите любимые овощи, дополните слегка соленым мясом и приправьте майонезом.

Безусловно, рецепт предполагает определенный набор продуктов, однако вы можете изменить его по своему вкусу — например, добавить морковь, стебель сельдерея, горошек, а сухарики заменить домашними крутонами. Заправить салат можно как майонезом, так и густым йогуртом. Это идеальный вариант для сытного обеда.

Как приготовить мясной салат с овощами

Ингредиенты:

ветчина — 100 г;

капуста пекинская — 80 г;

огурец — 100 г;

томаты — 100 г;

перец сладкий — 80 г;

консервированная кукуруза — 60 г;

сухарики — 30 г;

майонез 67% — по вкусу.

Способ приготовления:

Нарежьте овощи и ветчину любым удобным способом — например, соломкой или кубиком. Все нарезанные ингредиенты отправьте на большую порционную тарелку, в центр выложите майонез или йогурт. Салат следует перемешивать непосредственно перед употреблением. Это может сделать сам угощающийся.

Майонез для этого салата можно приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Это очень просто и бюджетно.