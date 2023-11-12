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Этот салат можно даже не перемешивать: самый ленивый рецепт из того, что нашли в холодильнике

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такое необычное блюдо украсит любой стол
Такое необычное блюдо украсит любой стол. Фото shuba.life

Раз-два — и салат на столе

Самые разнообразные салаты очень популярны на нашей кухне. Что может быть проще, чем нарезать все ингредиенты, добавить заправку и все перемешать?

А представьте себе салат, который не надо даже перемешивать. Именно такой рецепт и предлагает Shuba. Блюдо готовится всего за три простых шага: возьмите любимые овощи, дополните слегка соленым мясом и приправьте майонезом.

Безусловно, рецепт предполагает определенный набор продуктов, однако вы можете изменить его по своему вкусу — например, добавить морковь, стебель сельдерея, горошек, а сухарики заменить домашними крутонами. Заправить салат можно как майонезом, так и густым йогуртом. Это идеальный вариант для сытного обеда.

Как приготовить мясной салат с овощами

Ингредиенты:

  • ветчина — 100 г;
  • капуста пекинская — 80 г;
  • огурец — 100 г;
  • томаты — 100 г;
  • перец сладкий — 80 г;
  • консервированная кукуруза — 60 г;
  • сухарики — 30 г;
  • майонез 67% — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте овощи и ветчину любым удобным способом — например, соломкой или кубиком.
  2. Все нарезанные ингредиенты отправьте на большую порционную тарелку, в центр выложите майонез или йогурт.
  3. Салат следует перемешивать непосредственно перед употреблением. Это может сделать сам угощающийся.

Майонез для этого салата можно приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Это очень просто и бюджетно.

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