Обідаємо по-французьки: цього сирного супу будуть з'їдати по каструлі за раз
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Найкращий варіант для ситного сімейного обіду
Ароматні перші страви займають особливе місце у нашій кухні. Супи – це не тільки смачно, вони також зігрівають у холодну пору року. З першими стравами можна багато експериментувати: готувати з м’ясом, рибою, морепродуктами, овочами та навіть запікати у духовці чи готувати на багатті.
Разом з "Ідеями для сніданку та вечері" пропонуємо приготувати сирний суп французькою з курки. Ніжний смак бульйону у поєднанні з сирними нотками сподобається всім і ваші домашні ще неодноразово попросять вас приготувати саме його.
Як приготувати сирний суп по-французьки з курки
Інгредієнти:
- 500 г курячого філе;
- 200 г плавленого сиру;
- 400 г картоплі;
- 150 г цибулі;
- 150 г моркви;
- 180 г вершкового масла;
- 3 шт. лаврового листа;
- 3 шт. чорного перцю горошком;
- сіль;
- мелений чорний перець;
- зелень.
Спосіб приготування:
- У каструлю кладемо м’ясо, наливаємо воду і доводимо до кипіння. Додаємо 1 чайну ложку солі, запашний перець та лавровий лист. Варимо 30 хвилин, після чого виймаємо м’ясо та нарізаємо невеликими шматочками.
- Готуємо інші інгредієнти. Картоплю чистимо, нарізаємо кубиками та відправляємо в бульйон на 5-7 хвилин. Цибулю нарізаємо дрібно. Моркву натираємо на тертці, а плавлений сир натираємо або ріжемо дрібними кубиками.
- На сковороді з олією смажимо цибулю, додаємо моркву, солимо, перчимо. Готову засмажку додаємо в суп і варимо ще 5-7 хвилин.
- Через зазначений час додаємо нарізане м’ясо та варимо до повної готовності м’яса та картоплі. Додаємо сир, перемішуємо, вимикаємо вогонь і посипаємо свіжою зеленню.
Сирний суп по-французьки з курки подаємо з грінками за рецептом "Телеграфа". Смачного.