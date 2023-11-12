Обідаємо по-французьки: цього сирного супу будуть з'їдати по каструлі за раз

Найкращий варіант для ситного сімейного обіду

Ароматні перші страви займають особливе місце у нашій кухні. Супи – це не тільки смачно, вони також зігрівають у холодну пору року. З першими стравами можна багато експериментувати: готувати з м’ясом, рибою, морепродуктами, овочами та навіть запікати у духовці чи готувати на багатті.

Разом з "Ідеями для сніданку та вечері" пропонуємо приготувати сирний суп французькою з курки. Ніжний смак бульйону у поєднанні з сирними нотками сподобається всім і ваші домашні ще неодноразово попросять вас приготувати саме його.

Як приготувати сирний суп по-французьки з курки

Інгредієнти:

500 г курячого філе;

200 г плавленого сиру;

400 г картоплі;

150 г цибулі;

150 г моркви;

180 г вершкового масла;

3 шт. лаврового листа;

3 шт. чорного перцю горошком;

сіль;

мелений чорний перець;

зелень.

Спосіб приготування:

У каструлю кладемо м’ясо, наливаємо воду і доводимо до кипіння. Додаємо 1 чайну ложку солі, запашний перець та лавровий лист. Варимо 30 хвилин, після чого виймаємо м’ясо та нарізаємо невеликими шматочками. Готуємо інші інгредієнти. Картоплю чистимо, нарізаємо кубиками та відправляємо в бульйон на 5-7 хвилин. Цибулю нарізаємо дрібно. Моркву натираємо на тертці, а плавлений сир натираємо або ріжемо дрібними кубиками. На сковороді з олією смажимо цибулю, додаємо моркву, солимо, перчимо. Готову засмажку додаємо в суп і варимо ще 5-7 хвилин. Через зазначений час додаємо нарізане м’ясо та варимо до повної готовності м’яса та картоплі. Додаємо сир, перемішуємо, вимикаємо вогонь і посипаємо свіжою зеленню.

Сирний суп по-французьки з курки подаємо з грінками за рецептом "Телеграфа". Смачного.