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Обедаем по-французски: этого сырного супа будут съедят по кастрюле за раз

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Простой, питательный и недорогой сырный суп с курицей
Простой, питательный и недорогой сырный суп с курицей. Фото Ідеї для сніданку та вечері

Лучший вариант для сытного семейного обеда

Первые блюда занимают особое место в нашей кухне. Супы – это не только вкусно, они также согревают в холодное время года. С первыми блюдами можно много экспериментировать: готовить с мясом, рыбой, морепродуктами, овощами и даже запекать в духовке или готовить на костре.

Вместе с "Ідеями для сніданку та вечері" предлагаем приготовить сырный суп по-французски из курицы. Нежный вкус бульона в сочетании с творожными нотками понравится всем и ваши домашние еще не раз попросят вас приготовить именно его.

Как приготовить сырный суп по-французски из курицы.

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе;
  • 200 г плавленого сыра;
  • 400 г картофеля;
  • 150 г лука;
  • 150 г моркови;
  • 180 г сливочного масла;
  • 3 шт. лаврового листа;
  • 3 шт. черного перца горошком;
  • соль;
  • молотый черный перец;
  • зелень.

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю кладем мясо, наливаем воду и доводим до кипения. Добавляем 1 чайную ложку соли, душистый перец и лавровый лист. Варим 30 минут, после чего вынимаем мясо и нарезаем небольшими кусочками.
  2. Готовим другие ингредиенты. Картошку чистим, нарезаем кубиками и отправляем в бульон на 5-7 минут. Лук нарезаем мелко. Морковь натираем на терке, а плавленый сыр натираем или режем мелкими кубиками.
  3. На сковороде с растительным маслом жарим лук, добавляем морковь, солим, перчим. Готовую зажарку добавляем в суп и варим еще 5-7 минут.
  4. Через указанное время добавляем нарезанное мясо и варим до полной готовности мяса и картофеля. Добавляем сыр, перемешиваем, выключаем огонь и посыпаем свежей зеленью.

Сырный суп по-французски из курицы подаем с гренками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.

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#Франция #Рецепт #Суп #Готовим дома