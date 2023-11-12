Обедаем по-французски: этого сырного супа будут съедят по кастрюле за раз
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Лучший вариант для сытного семейного обеда
Первые блюда занимают особое место в нашей кухне. Супы – это не только вкусно, они также согревают в холодное время года. С первыми блюдами можно много экспериментировать: готовить с мясом, рыбой, морепродуктами, овощами и даже запекать в духовке или готовить на костре.
Вместе с "Ідеями для сніданку та вечері" предлагаем приготовить сырный суп по-французски из курицы. Нежный вкус бульона в сочетании с творожными нотками понравится всем и ваши домашние еще не раз попросят вас приготовить именно его.
Как приготовить сырный суп по-французски из курицы.
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе;
- 200 г плавленого сыра;
- 400 г картофеля;
- 150 г лука;
- 150 г моркови;
- 180 г сливочного масла;
- 3 шт. лаврового листа;
- 3 шт. черного перца горошком;
- соль;
- молотый черный перец;
- зелень.
Способ приготовления:
- В кастрюлю кладем мясо, наливаем воду и доводим до кипения. Добавляем 1 чайную ложку соли, душистый перец и лавровый лист. Варим 30 минут, после чего вынимаем мясо и нарезаем небольшими кусочками.
- Готовим другие ингредиенты. Картошку чистим, нарезаем кубиками и отправляем в бульон на 5-7 минут. Лук нарезаем мелко. Морковь натираем на терке, а плавленый сыр натираем или режем мелкими кубиками.
- На сковороде с растительным маслом жарим лук, добавляем морковь, солим, перчим. Готовую зажарку добавляем в суп и варим еще 5-7 минут.
- Через указанное время добавляем нарезанное мясо и варим до полной готовности мяса и картофеля. Добавляем сыр, перемешиваем, выключаем огонь и посыпаем свежей зеленью.
Сырный суп по-французски из курицы подаем с гренками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.