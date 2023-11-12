Обедаем по-французски: этого сырного супа будут съедят по кастрюле за раз

Лучший вариант для сытного семейного обеда

Первые блюда занимают особое место в нашей кухне. Супы – это не только вкусно, они также согревают в холодное время года. С первыми блюдами можно много экспериментировать: готовить с мясом, рыбой, морепродуктами, овощами и даже запекать в духовке или готовить на костре.

Вместе с "Ідеями для сніданку та вечері" предлагаем приготовить сырный суп по-французски из курицы. Нежный вкус бульона в сочетании с творожными нотками понравится всем и ваши домашние еще не раз попросят вас приготовить именно его.

Как приготовить сырный суп по-французски из курицы.

Ингредиенты:

500 г куриного филе;

200 г плавленого сыра;

400 г картофеля;

150 г лука;

150 г моркови;

180 г сливочного масла;

3 шт. лаврового листа;

3 шт. черного перца горошком;

соль;

молотый черный перец;

зелень.

Способ приготовления:

В кастрюлю кладем мясо, наливаем воду и доводим до кипения. Добавляем 1 чайную ложку соли, душистый перец и лавровый лист. Варим 30 минут, после чего вынимаем мясо и нарезаем небольшими кусочками. Готовим другие ингредиенты. Картошку чистим, нарезаем кубиками и отправляем в бульон на 5-7 минут. Лук нарезаем мелко. Морковь натираем на терке, а плавленый сыр натираем или режем мелкими кубиками. На сковороде с растительным маслом жарим лук, добавляем морковь, солим, перчим. Готовую зажарку добавляем в суп и варим еще 5-7 минут. Через указанное время добавляем нарезанное мясо и варим до полной готовности мяса и картофеля. Добавляем сыр, перемешиваем, выключаем огонь и посыпаем свежей зеленью.

Сырный суп по-французски из курицы подаем с гренками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.