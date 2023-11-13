Можна повторювати хоч щодня: завжди доречне печиво нашвидкуруч
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Простішого рецепта випічки нашвидкуруч не буває
До чаю можна приготувати безліч смачних десертів: ароматні дріжджові рогалики, банановий пиріг або соковитий шоколадний торт. Однак, якщо часу поратися на кухні немає, ситуацію врятує просте м’яке печиво.
Вся простота в тому, що готуватися воно за лічені хвилини, виходить м’яким, а на другий або третій день не втрачає своїх смакових якостей, а стає розсипчастим. Рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "Ukr Story".
Як приготувати м’яке печиво
Інгредієнти:
- молоко — 80 мл;
- ванілін — 1 г;
- цукор — 180 г;
- горіхи за бажанням – 40 г;
- вершкове масло — 100 г;
- яйце — 1 шт.;
- жовток — 1 шт. (Для мастила);
- борошно — 400-500 г;
- розпушувач — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Молоко змішати з цукром і ваніліном, поставити на вогонь, помішувати до розчинення цукру.
- Додати вершкове масло, після його розчинення, каструлю зняти з вогню і залишити вистигати.
- За бажанням можна додати горіхи, перемішати.
- Додати яйце, щіпку солі, перемішати.
- Додати борошно з розпушувачем, замісити тісто. Тісто має бути м’яким і не липнути до рук.
- Розкачати тісто качалкою, приблизно 6-8 мм, склянкою вирізати печиво.
- Перекласти печиво на застелений пергаментом лист, змастити жовтком.
- Випікати в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці 12-15 хвилин.
А якщо ви любите смачне печиво, рекомендуємо також приготувати розсипчасте печиво "Пролісок" за рецептом "Телеграфа". Ця запашна випічка завжди буде доречна до сімейного чаювання.