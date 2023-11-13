Можна повторювати хоч щодня: завжди доречне печиво нашвидкуруч

Простішого рецепта випічки нашвидкуруч не буває

До чаю можна приготувати безліч смачних десертів: ароматні дріжджові рогалики, банановий пиріг або соковитий шоколадний торт. Однак, якщо часу поратися на кухні немає, ситуацію врятує просте м’яке печиво.

Вся простота в тому, що готуватися воно за лічені хвилини, виходить м’яким, а на другий або третій день не втрачає своїх смакових якостей, а стає розсипчастим. Рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "Ukr Story".

Як приготувати м’яке печиво

Інгредієнти:

молоко — 80 мл;

ванілін — 1 г;

цукор — 180 г;

горіхи за бажанням – 40 г;

вершкове масло — 100 г;

яйце — 1 шт.;

жовток — 1 шт. (Для мастила);

борошно — 400-500 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Молоко змішати з цукром і ваніліном, поставити на вогонь, помішувати до розчинення цукру. Додати вершкове масло, після його розчинення, каструлю зняти з вогню і залишити вистигати. За бажанням можна додати горіхи, перемішати. Додати яйце, щіпку солі, перемішати. Додати борошно з розпушувачем, замісити тісто. Тісто має бути м’яким і не липнути до рук. Розкачати тісто качалкою, приблизно 6-8 мм, склянкою вирізати печиво. Перекласти печиво на застелений пергаментом лист, змастити жовтком. Випікати в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці 12-15 хвилин.

А якщо ви любите смачне печиво, рекомендуємо також приготувати розсипчасте печиво "Пролісок" за рецептом "Телеграфа". Ця запашна випічка завжди буде доречна до сімейного чаювання.