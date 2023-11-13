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Можна повторювати хоч щодня: завжди доречне печиво нашвидкуруч

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Швидке печиво можна приготувати із мінімального набору продуктів
Швидке печиво можна приготувати із мінімального набору продуктів. Фото ukr3story.com

Простішого рецепта випічки нашвидкуруч не буває

До чаю можна приготувати безліч смачних десертів: ароматні дріжджові рогалики, банановий пиріг або соковитий шоколадний торт. Однак, якщо часу поратися на кухні немає, ситуацію врятує просте м’яке печиво.

Вся простота в тому, що готуватися воно за лічені хвилини, виходить м’яким, а на другий або третій день не втрачає своїх смакових якостей, а стає розсипчастим. Рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "Ukr Story".

Як приготувати м’яке печиво

Інгредієнти:

  • молоко — 80 мл;
  • ванілін — 1 г;
  • цукор — 180 г;
  • горіхи за бажанням – 40 г;
  • вершкове масло — 100 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • жовток — 1 шт. (Для мастила);
  • борошно — 400-500 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Молоко змішати з цукром і ваніліном, поставити на вогонь, помішувати до розчинення цукру.
  2. Додати вершкове масло, після його розчинення, каструлю зняти з вогню і залишити вистигати.
  3. За бажанням можна додати горіхи, перемішати.
  4. Додати яйце, щіпку солі, перемішати.
  5. Додати борошно з розпушувачем, замісити тісто. Тісто має бути м’яким і не липнути до рук.
  6. Розкачати тісто качалкою, приблизно 6-8 мм, склянкою вирізати печиво.
  7. Перекласти печиво на застелений пергаментом лист, змастити жовтком.
  8. Випікати в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці 12-15 хвилин.

А якщо ви любите смачне печиво, рекомендуємо також приготувати розсипчасте печиво "Пролісок" за рецептом "Телеграфа". Ця запашна випічка завжди буде доречна до сімейного чаювання.

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#Печиво #Випічка #Готуємо вдома