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Можно повторять хоть каждый день: всегда уместное печенье на скорую руку

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Быстрое печенье можно приготовить из минимального набора продуктов
Быстрое печенье можно приготовить из минимального набора продуктов. Фото ukr3story.com

Быстрее выпечки на скорую руку не бывает

К чаю можно приготовить множество вкусных десертов: ароматные дрожжевые рогалики, банановый пирог или же сочный шоколадный торт. Однако, если времени заморачиваться нет, ситуацию спасет простое мягкое печенье.

Вся прелесть в том, что готовиться оно за считанные минуты, получается мягким, а на второй или третий день не теряет своих вкусовых качеств, а становится рассыпчатым. Рецептом вкусности с нами поделились на портале "Ukr Story".

Как приготовить мягкое печенье

Ингредиенты:

  • молоко — 80 мл;
  • ванилин — 1 г;
  • сахар — 180 г;
  • орехи по желанию — 40 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • желток — 1 шт. (для смазки);
  • мука — 400-500 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Молоко смешать с сахаром и ванилином, поставить на огонь, помешивать до растворения сахара.
  2. Добавить сливочное масло, после его растворения, кастрюлю снять с огня и оставить остывать.
  3. По желанию можно добавить орехи, перемешать.
  4. Добавить яйцо, щепотку соли, перемешать.
  5. Добавить муку с разрыхлителем, замесить тесто. Тесто должно быть мягким и не липнуть к рукам.
  6. Раскатать тесто скалкой, примерно 6-8 мм, стаканом вырезать печенье.
  7. Переложить печенье на застеленный пергаментом противень, смазать желтком.
  8. Выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 12-15 минут.

А если вы любите вкусное печенье, рекомендуем также приготовить рассыпчатое печенье "Подснежник" по рецепту "Телеграфа". Эта ароматная выпечка всегда будет уместна к семейному чаепитию.

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#Печенье #Выпечка #Готовим дома