Можно повторять хоть каждый день: всегда уместное печенье на скорую руку

Быстрее выпечки на скорую руку не бывает

К чаю можно приготовить множество вкусных десертов: ароматные дрожжевые рогалики, банановый пирог или же сочный шоколадный торт. Однако, если времени заморачиваться нет, ситуацию спасет простое мягкое печенье.

Вся прелесть в том, что готовиться оно за считанные минуты, получается мягким, а на второй или третий день не теряет своих вкусовых качеств, а становится рассыпчатым. Рецептом вкусности с нами поделились на портале "Ukr Story".

Как приготовить мягкое печенье

Ингредиенты:

молоко — 80 мл;

ванилин — 1 г;

сахар — 180 г;

орехи по желанию — 40 г;

сливочное масло — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

желток — 1 шт. (для смазки);

мука — 400-500 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Молоко смешать с сахаром и ванилином, поставить на огонь, помешивать до растворения сахара. Добавить сливочное масло, после его растворения, кастрюлю снять с огня и оставить остывать. По желанию можно добавить орехи, перемешать. Добавить яйцо, щепотку соли, перемешать. Добавить муку с разрыхлителем, замесить тесто. Тесто должно быть мягким и не липнуть к рукам. Раскатать тесто скалкой, примерно 6-8 мм, стаканом вырезать печенье. Переложить печенье на застеленный пергаментом противень, смазать желтком. Выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 12-15 минут.

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