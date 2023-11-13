Можно повторять хоть каждый день: всегда уместное печенье на скорую руку
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Быстрее выпечки на скорую руку не бывает
К чаю можно приготовить множество вкусных десертов: ароматные дрожжевые рогалики, банановый пирог или же сочный шоколадный торт. Однако, если времени заморачиваться нет, ситуацию спасет простое мягкое печенье.
Вся прелесть в том, что готовиться оно за считанные минуты, получается мягким, а на второй или третий день не теряет своих вкусовых качеств, а становится рассыпчатым. Рецептом вкусности с нами поделились на портале "Ukr Story".
Как приготовить мягкое печенье
Ингредиенты:
- молоко — 80 мл;
- ванилин — 1 г;
- сахар — 180 г;
- орехи по желанию — 40 г;
- сливочное масло — 100 г;
- яйцо — 1 шт.;
- желток — 1 шт. (для смазки);
- мука — 400-500 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Молоко смешать с сахаром и ванилином, поставить на огонь, помешивать до растворения сахара.
- Добавить сливочное масло, после его растворения, кастрюлю снять с огня и оставить остывать.
- По желанию можно добавить орехи, перемешать.
- Добавить яйцо, щепотку соли, перемешать.
- Добавить муку с разрыхлителем, замесить тесто. Тесто должно быть мягким и не липнуть к рукам.
- Раскатать тесто скалкой, примерно 6-8 мм, стаканом вырезать печенье.
- Переложить печенье на застеленный пергаментом противень, смазать желтком.
- Выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 12-15 минут.
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